В Бурятии не сообщили об увольнении работников в службу занятости

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Должностное лицо оштрафовали



Как выяснила прокурорская проверка, в администрации села Мурочинское в Кяхтинском районе Бурятии нарушали закон о занятости населения.



Установлено, что в марте 2020 года главой администрации сельского поселения принято решение о сокращении должностей специалиста землеустроителя и технического работника с 15 мая 2020 года.



В нарушение закона работодатель своевременно, за два месяца до начала проведения штатных мероприятий, не сообщил об этом в письменной форме в орган службы занятости.



Работодателю внесено представление, которое находится на рассмотрении.



Кроме того, в отношении главы муниципального образования возбуждено административное дело за непредставление в государственный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законом. Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

