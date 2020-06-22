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В Бурятии не сообщили об увольнении работников в службу занятости

В Бурятии не сообщили об увольнении работников в службу занятости
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Должностное лицо оштрафовали

Как выяснила прокурорская проверка, в администрации села Мурочинское в Кяхтинском районе Бурятии нарушали закон о занятости населения.

Установлено, что в марте 2020 года главой администрации сельского поселения принято решение о сокращении должностей специалиста землеустроителя и технического работника с 15 мая 2020 года.

В нарушение закона работодатель своевременно, за два месяца до начала проведения штатных мероприятий, не сообщил об этом в письменной форме в орган службы занятости.

Работодателю внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Кроме того, в отношении главы муниципального образования возбуждено административное дело за непредставление в государственный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законом. Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
прокуратура
 
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