Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду

Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём



Житель Хоринского района Бурятии признан виновным по ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения и не выполнившим законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьёй».



В июле 2019 года мужчина осуждён езду в нетрезвом виде к лишению свободы условно. Однако спустя непродолжительное время, в декабре прошлого года, он вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения.



- Суд по совокупности приговоров назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года 10 месяцев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор суда не вступил в законную силу.

