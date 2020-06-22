Жителя Бурятии отправили в колонию за «пьяную» езду

Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём
Житель Хоринского района Бурятии признан виновным по ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения и не выполнившим законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьёй».
В июле 2019 года мужчина осуждён езду в нетрезвом виде к лишению свободы условно. Однако спустя непродолжительное время, в декабре прошлого года, он вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения.
- Суд по совокупности приговоров назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года 10 месяцев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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Общество, Фото:
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