 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Июня

21 Июня

Популярное

Пьяный житель Иркутской области ударил полицейского в лицо

Пьяный житель Иркутской области ударил полицейского в лицо
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина получил условный срок

Ночью 18 марта ранее неоднократно судимый житель Иркутской области находился в здании железнодорожного вокзала станции Черемхово в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина выражался нецензурной бранью в присутствии других пассажиров.

В этой связи полицейским ППС он был доставлен в дежурную часть Линейного отдела полиции, где в ответ на законные требования полицейского нанёс ему удар кулаком в область лица.

Органы предварительного следствия квалифицировали его действия по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся, принёс извинения потерпевшему.

- Суд с учётом мнения государственного обвинителя Иркутской транспортной прокуратуры, наличия ряда смягчающих вину обстоятельств, а также отягчающего обстоятельства – рецидива преступления, назначил Д. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.
прокуратура Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителя Бурятии отправили в колонию за «пьяную» езду
Жителя Бурятии отправили в колонию за «пьяную» езду
Общество, 22.06.2020
Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём
В Бурятии местами ожидаются дожди и грозы
В Бурятии местами ожидаются дожди и грозы
Общество, 22.06.2020
В Улан-Удэ днём дождь, возможна гроза
В Улан-Удэ после дождя автомобили «утопают» в лужах
В Улан-Удэ после дождя автомобили «утопают» в лужах
Общество, 21.06.2020
Горожане делятся в соцсетях фотографиями и видео
В Улан-Удэ в пятницу произошло два ДТП на одной улице
В Улан-Удэ в пятницу произошло два ДТП на одной улице
Общество, 21.06.2020
В результате аварий никто не пострадал
В Иркутской области за сутки выявили 194 больных коронавирусом
В Иркутской области за сутки выявили 194 больных коронавирусом
Общество, 21.06.2020
В Забайкалье за последние сутки выявили 69 новых больных
В Бурятии выпустили клип «Спасибо, дорогие доктора»
В Бурятии выпустили клип «Спасибо, дорогие доктора»
Общество, 21.06.2020
В клипе показаны медики республики, их напряжённая повседневная работа. ВИДЕО
В Бурятии военные психологи проводят работу с новобранцами
В Бурятии военные психологи проводят работу с новобранцами
Общество, 21.06.2020
Исследования проводятся с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений
В Бурятии военные примут участие в акции «Свеча Памяти»
В Бурятии военные примут участие в акции «Свеча Памяти»
Общество, 21.06.2020
Участники акции возложат цветы к Вечному огню и зажгут памятные свечи у мемориальных плит с изображениями воинов
Житель Бурятии незаконно спилил деревья на 600 тысяч
Житель Бурятии незаконно спилил деревья на 600 тысяч
Общество, 21.06.2020
Изъяты автомобиль ЗИЛ, прицеп, трактор и спиленный лес

«Всё это неоценимо»: Артисты Бурятии поздравили медиков красочными клипами
«Всё это неоценимо»: Артисты Бурятии поздравили медиков красочными клипами
Общество, 21.06.2020
Они сняли музыкальные ролики специально ко Дню медицинского работника. ВИДЕО

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^