Пьяный житель Иркутской области ударил полицейского в лицо

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина получил условный срок



Ночью 18 марта ранее неоднократно судимый житель Иркутской области находился в здании железнодорожного вокзала станции Черемхово в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина выражался нецензурной бранью в присутствии других пассажиров.



В этой связи полицейским ППС он был доставлен в дежурную часть Линейного отдела полиции, где в ответ на законные требования полицейского нанёс ему удар кулаком в область лица.



Органы предварительного следствия квалифицировали его действия по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».



В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся, принёс извинения потерпевшему.



- Суд с учётом мнения государственного обвинителя Иркутской транспортной прокуратуры, наличия ряда смягчающих вину обстоятельств, а также отягчающего обстоятельства – рецидива преступления, назначил Д. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Приговор вступил в законную силу.

