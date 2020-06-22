Мужчина получил условный срок
Ночью 18 марта ранее неоднократно судимый житель Иркутской области находился в здании железнодорожного вокзала станции Черемхово в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина выражался нецензурной бранью в присутствии других пассажиров.
В этой связи полицейским ППС он был доставлен в дежурную часть Линейного отдела полиции, где в ответ на законные требования полицейского нанёс ему удар кулаком в область лица.
Органы предварительного следствия квалифицировали его действия по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся, принёс извинения потерпевшему.
- Суд с учётом мнения государственного обвинителя Иркутской транспортной прокуратуры, наличия ряда смягчающих вину обстоятельств, а также отягчающего обстоятельства – рецидива преступления, назначил Д. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
Пьяный житель Иркутской области ударил полицейского в лицо
Общество, Фото:
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