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В Бурятии местами ожидаются дожди и грозы

В Бурятии местами ожидаются дожди и грозы
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ днём дождь, возможна гроза

По данным Бурятского гидрометцентра, 22 июня по республике ночью по юго-западу, днём в большинстве районов дожди, грозы. Ветер восточный 5-10, днём при грозах до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, местами по северу 1-6 тепла, днём 25-30, местами 18-23 тепла.

В Улан-Удэ ночью без осадков, днём дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-12, днём 25-27 тепла.
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