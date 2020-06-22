В Бурятии местами ожидаются дожди и грозы

В Улан-Удэ днём дождь, возможна гроза



По данным Бурятского гидрометцентра, 22 июня по республике ночью по юго-западу, днём в большинстве районов дожди, грозы. Ветер восточный 5-10, днём при грозах до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, местами по северу 1-6 тепла, днём 25-30, местами 18-23 тепла.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём дождь, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-12, днём 25-27 тепла.

