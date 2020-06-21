 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Июня

20 Июня

19 Июня

Популярное

В Улан-Удэ в пятницу произошло два ДТП на одной улице

В Улан-Удэ в пятницу произошло два ДТП на одной улице
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В результате аварий никто не пострадал

19 июня произошло два ДТП на одной улице – улице Николая Петрова.

Первая авария произошла перед пешеходным переходом – рядом с остановкой «Стрелка». Большегруз совершил столкновение с автомобилем «Toyota Allion», тот в свою очередь столкнулся с машиной «Toyota Corolla Fielder». В результате ДТП никто не пострадал. 



По словам очевидцев, виновник аварии объяснил произошедшее тем, что на скользкой дороге своевременно не сработали тормоза машины.

Вторая авария произошла около 14.00. Автомобиль «Жигули» совершил столкновение с машиной «Toyota Corolla Fielder», которой управляла девушка. Пострадавших в результате ДТП нет. Происшествие случилось после дождя.

ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области за сутки выявили 194 больных коронавирусом
В Иркутской области за сутки выявили 194 больных коронавирусом
Общество, 21.06.2020
В Забайкалье за последние сутки выявили 69 новых больных
В Бурятии выпустили клип «Спасибо, дорогие доктора»
В Бурятии выпустили клип «Спасибо, дорогие доктора»
Общество, 21.06.2020
В клипе показаны медики республики, их напряжённая повседневная работа. ВИДЕО
В Бурятии военные психологи проводят работу с новобранцами
В Бурятии военные психологи проводят работу с новобранцами
Общество, 21.06.2020
Исследования проводятся с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений
В Бурятии военные примут участие в акции «Свеча Памяти»
В Бурятии военные примут участие в акции «Свеча Памяти»
Общество, 21.06.2020
Участники акции возложат цветы к Вечному огню и зажгут памятные свечи у мемориальных плит с изображениями воинов
Житель Бурятии незаконно спилил деревья на 600 тысяч
Житель Бурятии незаконно спилил деревья на 600 тысяч
Общество, 21.06.2020
Изъяты автомобиль ЗИЛ, прицеп, трактор и спиленный лес

«Всё это неоценимо»: Артисты Бурятии поздравили медиков красочными клипами
«Всё это неоценимо»: Артисты Бурятии поздравили медиков красочными клипами
Общество, 21.06.2020
Они сняли музыкальные ролики специально ко Дню медицинского работника. ВИДЕО
В Бурятии скончался 18-й пациент с коронавирусом
В Бурятии скончался 18-й пациент с коронавирусом
Общество, 21.06.2020
Накануне умер 67-летний мужчина
В Бурятии за сутки выявлено 42 больных коронавирусом
В Бурятии за сутки выявлено 42 больных коронавирусом
Общество, 21.06.2020
Сейчас лечение проходят более 900 человек
Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил медиков с профессиональным праздником
Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил медиков с профессиональным праздником
Общество, 21.06.2020
Чимит Бальжинимаев пожелал работникам здравоохранения крепкого здоровья, благополучия и успехов
Жителя Бурятии оштрафовали за продажу «шпионских» часов
Жителя Бурятии оштрафовали за продажу «шпионских» часов
Общество, 20.06.2020
Мужчина закупил несколько таких гаджетов в виде часов и авторучек 
В Бурятии у пассажира автомобиля изъяли 2 кг марихуаны
В Бурятии у пассажира автомобиля изъяли 2 кг марихуаны
Общество, 20.06.2020
Мужчина собрал «травку» в районе республики и повёз её в Улан-Удэ на попутке 

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^