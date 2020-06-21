В Улан-Удэ в пятницу произошло два ДТП на одной улице

В результате аварий никто не пострадал
19 июня произошло два ДТП на одной улице – улице Николая Петрова.
Первая авария произошла перед пешеходным переходом – рядом с остановкой «Стрелка». Большегруз совершил столкновение с автомобилем «Toyota Allion», тот в свою очередь столкнулся с машиной «Toyota Corolla Fielder». В результате ДТП никто не пострадал.
По словам очевидцев, виновник аварии объяснил произошедшее тем, что на скользкой дороге своевременно не сработали тормоза машины.
Вторая авария произошла около 14.00. Автомобиль «Жигули» совершил столкновение с машиной «Toyota Corolla Fielder», которой управляла девушка. Пострадавших в результате ДТП нет. Происшествие случилось после дождя.
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