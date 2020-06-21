В Бурятии военные психологи проводят работу с новобранцами

Общество, Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Исследования проводятся с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений



Специалисты психологической работы соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа в Бурятии совместно с социологами проводят работу с новобранцами. Последние были призваны в войска округа в ходе весеннего призыва на военную службу.



На пунктах приёма молодого пополнения специалисты проводят первичное психологическое изучение новобранцев.



Помимо этого, в течение первого месяца службы все призывники проходят углубленное социологическое изучение, специалисты психологической службы оказывают помощь в адаптации военнослужащих к условиям военной службы.



Кроме того, проводятся различные тренинги, в частности «цвет эмоций», «объединение», «рисунок настроения», «первое впечатление», «три степени доверия», направленные на сплочение воинских коллективов.



Исследования проводятся с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов, сообщает пресс-служба ВВО.

