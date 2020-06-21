 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Июня

20 Июня

19 Июня

Популярное

В Бурятии военные психологи проводят работу с новобранцами

В Бурятии военные психологи проводят работу с новобранцами
Общество,  Фото:пресс-служба Восточного военного округа
Исследования проводятся с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений

Специалисты психологической работы соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа в Бурятии совместно с социологами проводят работу с новобранцами. Последние были призваны в войска округа в ходе весеннего призыва на военную службу.

На пунктах приёма молодого пополнения специалисты проводят первичное психологическое изучение новобранцев.

Помимо этого, в течение первого месяца службы все призывники проходят углубленное социологическое изучение, специалисты психологической службы оказывают помощь в адаптации военнослужащих к условиям военной службы.

Кроме того, проводятся различные тренинги, в частности «цвет эмоций», «объединение», «рисунок настроения», «первое впечатление», «три степени доверия», направленные на сплочение воинских коллективов.

Исследования проводятся с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов, сообщает пресс-служба ВВО. 
ВВО психологи
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии военные примут участие в акции «Свеча Памяти»
В Бурятии военные примут участие в акции «Свеча Памяти»
Общество, 21.06.2020
Участники акции возложат цветы к Вечному огню и зажгут памятные свечи у мемориальных плит с изображениями воинов
Житель Бурятии незаконно спилил деревья на 600 тысяч
Житель Бурятии незаконно спилил деревья на 600 тысяч
Общество, 21.06.2020
Изъяты автомобиль ЗИЛ, прицеп, трактор и спиленный лес

«Всё это неоценимо»: Артисты Бурятии поздравили медиков красочными клипами
«Всё это неоценимо»: Артисты Бурятии поздравили медиков красочными клипами
Общество, 21.06.2020
Они сняли музыкальные ролики специально ко Дню медицинского работника. ВИДЕО
В Бурятии скончался 18-й пациент с коронавирусом
В Бурятии скончался 18-й пациент с коронавирусом
Общество, 21.06.2020
Накануне умер 67-летний мужчина
В Бурятии за сутки выявлено 42 больных коронавирусом
В Бурятии за сутки выявлено 42 больных коронавирусом
Общество, 21.06.2020
Сейчас лечение проходят более 900 человек
Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил медиков с профессиональным праздником
Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил медиков с профессиональным праздником
Общество, 21.06.2020
Чимит Бальжинимаев пожелал работникам здравоохранения крепкого здоровья, благополучия и успехов
Жителя Бурятии оштрафовали за продажу «шпионских» часов
Жителя Бурятии оштрафовали за продажу «шпионских» часов
Общество, 20.06.2020
Мужчина закупил несколько таких гаджетов в виде часов и авторучек 
В Бурятии у пассажира автомобиля изъяли 2 кг марихуаны
В Бурятии у пассажира автомобиля изъяли 2 кг марихуаны
Общество, 20.06.2020
Мужчина собрал «травку» в районе республики и повёз её в Улан-Удэ на попутке 
Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за «пьяную» езду
Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за «пьяную» езду
Общество, 20.06.2020
Мужчина ранее уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное нарушение 

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^