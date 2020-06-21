Исследования проводятся с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений
Специалисты психологической работы соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа в Бурятии совместно с социологами проводят работу с новобранцами. Последние были призваны в войска округа в ходе весеннего призыва на военную службу.
На пунктах приёма молодого пополнения специалисты проводят первичное психологическое изучение новобранцев.
Помимо этого, в течение первого месяца службы все призывники проходят углубленное социологическое изучение, специалисты психологической службы оказывают помощь в адаптации военнослужащих к условиям военной службы.
Кроме того, проводятся различные тренинги, в частности «цвет эмоций», «объединение», «рисунок настроения», «первое впечатление», «три степени доверия», направленные на сплочение воинских коллективов.
Исследования проводятся с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов, сообщает пресс-служба ВВО.
В Бурятии военные психологи проводят работу с новобранцами
Общество, Фото:
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