Житель Бурятии незаконно спилил деревья на 600 тысяч

Общество, Фото: из архива

Изъяты автомобиль ЗИЛ, прицеп, трактор и спиленный лес



В Бурятии задержали подозреваемого в незаконной заготовке древесины в Каленовском участковом лесничестве в Иволгинском районе.



Неработающий, ранее неоднократно судимый 40-летний житель села Каленово 18 июня, не имея разрешительных документов, совершил рубку сосен объёмом около 33 кубометров. Ущерб, причинённый лесным насаждениям, составил более 600 тысяч рублей. С места происшествия изъяты автомобиль ЗИЛ, прицеп, трактор и спиленный лес.



Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



