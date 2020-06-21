Изъяты автомобиль ЗИЛ, прицеп, трактор и спиленный лес
В Бурятии задержали подозреваемого в незаконной заготовке древесины в Каленовском участковом лесничестве в Иволгинском районе.
Неработающий, ранее неоднократно судимый 40-летний житель села Каленово 18 июня, не имея разрешительных документов, совершил рубку сосен объёмом около 33 кубометров. Ущерб, причинённый лесным насаждениям, составил более 600 тысяч рублей. С места происшествия изъяты автомобиль ЗИЛ, прицеп, трактор и спиленный лес.
Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии незаконно спилил деревья на 600 тысяч
Общество, Фото:
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