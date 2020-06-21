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Владимир Путин поговорил в прямом эфире с врачом из Бурятии

Владимир Путин поговорил в прямом эфире с врачом из Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Разговор состоялся накануне 

Президент России во время встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции поговорил с анестезиологом-реаниматологом из Бурятии.

- По вашему поручению в период развития новой коронавирусной инфекции была оказана неоценимая помощь нашему региону. Мы получили 11 реанимобилей класса «С». Форма нашей службы экстренная. Счет идёт, как правило, на минуты. Порой даже на секунду. И в гонке с этим временем, при наличии таких автомобилей, я думаю, что количество спасённых жизней будет увеличено. Также хочется поблагодарить за выделенные денежные средства порядка 400 млн рублей, которые были направлены на оснащение больниц, организацию коечного фонда и приобретение средств индивидуальной защиты для медиков, - сказал анестезиолог-реаниматолог выездной специализированной бригады Территориального центра медицины катастроф Бурятии Алексей Антошин.

Врач также поздравил коллег с наступающим Днём медицинского работника.



Во время встречи с медиками в преддверии их профессионального праздника президент России заявил о продлении всех стимулирующих выплат и специальных доплат за работу в особо опасных и сложных условиях.

- Благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и, конечно, вашей героической работе эпидемия начинает отступать. Но борьба с ней продолжается, вы сами это знаете лучше, чем я. Риски, нагрузки на медицинских работников в этой связи по-прежнему высоки. И полагаю необходимым ещё два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом, - заявил Владимир Путин.

Он также отметил, что все дополнительные выплаты к зарплате должны быть в обязательном порядке учтены при расчёте отпускных. Как уже принято решение, что данные доплаты освобождены от налога на доходы физических лиц.

Также глава государства поручил правительству страны предложить механизмы поощрения и для студентов, ординаторов, аспирантов, которые помогали в работе с больными новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. 
врачи
 
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