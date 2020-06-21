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Жители Бурятии смогут понаблюдать сегодня за солнечным затмением

Жители Бурятии смогут понаблюдать сегодня за солнечным затмением
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Луна закроет около 30% солнечного диска

Сегодня, 21 июня, произойдёт кольцеобразное солнечное затмение. Лучше всего оно будет видно на востоке Африки, а также в южной Азии. В России можно будет наблюдать частные фазы затмения — это тоже очень интересное явление. Об этом сообщает издание «N+1».

- Кольцеобразное солнечное затмение происходит, когда в момент затмения Луна находится на большем удалении от Земли, чем во время полного затмения — она проходит по диску Солнца, но оказывается меньше него в диаметре, и не может скрыть его полностью. В максимальной фазе вокруг Луны видно яркое кольцо незакрытой части солнечного диска. Небо при этом остаётся светлым, звезды не появляются, наблюдать корону Солнца невозможно. 21 июня максимальную фазу затмения можно будет наблюдать на севере Индии — она продлится всего 38 секунд, - сообщили в материале «N+1».

Россияне смогут увидеть только частные фазы затмения. При этом лучшие условия для наблюдения будут в ряде регионов, в том числе в Бурятии. Луна закроет около 30% солнечного диска.

Итак, в Улан-Удэ начало затмения в 14:25, максимальная фаза (33%) в 15:26 (время указано местное).

- Наблюдать частные фазы затмения можно только через специальный солнечный фильтр: ни в коем случае нельзя смотреть на Солнце через не защищенные фильтром оптические приборы. Широко известные «кустарные» способы наблюдения — через CD-диск, дискету, закопченное стекло, несколько солнцезащитных очков — не обеспечивают достаточной защиты зрения, - предупреждается в материале «N+1».

Как отмечается на сайте Московского планетария, в 2020 году это необычное солнечное затмение выпадает на 21 июня – на день летнего солнцестояния. Ещё раз в 21 веке эти астрономические события выпадут на один и тот же день только однажды – уже в 2039 году. 
затмение
 
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