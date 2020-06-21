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«Всё это неоценимо»: Артисты Бурятии поздравили медиков красочными клипами

«Всё это неоценимо»: Артисты Бурятии поздравили медиков красочными клипами
Общество,  Фото:скриншот
Они сняли музыкальные ролики специально ко Дню медицинского работника. ВИДЕО

Артисты Бурятии сняли клипы ко Дню медицинского работника. В первом клипе исполняют песню «Спасибо докторам» певцы Сергей Плотников, Анна Комолова, Бадма-Ханда Аюшеева, Мэдэгма Доржиева, Раднаев Чингис, Валико Гаспарян, ИГРО. В музыкальном ролике показывается работа бурятских медиков.



Во втором клипе композицию на бурятском языке «Баяр хүргэнэбди» поют вокалисты Дамба Занданов, Доржо Шагдуров, Эдуард Жагбаев. 



В третьем же ролике песню «Люди в белых халатах» исполняет артист Сергей Плотников.



В пресс-службе минкультуры Бурятии сообщили, что в честь Дня медицинского работника министерство проводит акцию «Спасибо врачам!».

- На 13 площадках Улан-Удэ артисты Бурятии выступят выездных концертах «Благодарю!». Министерство культуры Бурятии и команда бурятских артистов выражает благодарность всем врачам, медикам и говорит #СПАСИБОДОКТОРАМ. Специально к этому дню мы подготовили вам творческий подарок - музыкальные клипы с участием звёзд бурятской эстрады, - отметили в министерстве.

«За это время вы стали настоящими героями, за это время вы спасли многие жизни и продолжаете спать в эту самую минуту! Словами нельзя облегчить ваш труд, снять усталость, залечить мозоли от масок и дать возможность вам отдохнуть от спецодежды. Но знайте, что всё это неоценимо, что всё это несравнимо! Для вас это обычный труд, но для других это героизм, который внушает уважение! Помните, что вы самое ценное, что у нашей страны есть сейчас! Поэтому берегите себя, не забывайте заботиться о себе, не забывайте о своём здоровье, о сне, питании, отдыхе! Не забывайте восстанавливать свои силы и почаще смотрите на наши благодарности! Это ведь точно подарит улыбку и немного радости, повысит дофамин и придаст сил! Мы рядом! Мы с вами! Мы вместе!», - добавили здесь.

День медицинского работника отмечают в России в третье воскресенье июня. В 2020 году праздник выпал на 21 число.

клип медицинские работники
 
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