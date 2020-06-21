В Бурятии выявили контрабанду леса на 2 млн

Возбуждено уголовное дело



Следственными органами расследуется уголовное дело, возбуждённое по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов, совершённая организованной группой в крупном размере».



Всё произошло, по данным следствия, с 25 августа по 27 сентября 2017 года. Генеральный директор фирмы в Бурятии - исполнявшей внешнеторговый экономический контракт - действуя в составе организованной группы совместно с гражданином Китая совершил контрабанду пиломатериалов на общую сумму 2 млн рублей. Сделано это было путём недостоверного декларирования, пиломатериалы же были вывезены через таможенный пост железнодорожного пункта пропуска Наушки.



- В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

