В Бурятии сегодня переменная облачность

По данным Бурятского гидрометцентра, 21 июня по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ливни, утром при прояснении туманы. Ветер западный 4-9, местами до 14 м/с.Температура воздуха ночью 9-14, местами 1-6 тепла, днём 24-29, местами 17-22 тепла.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков, днём в окрестностях города возможна гроза. Ветер западный ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура ночью 10-12, днём 26-28 тепла.