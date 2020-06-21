В Бурятии сегодня переменная облачность

В Улан-Удэ до +28 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 июня по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ливни, утром при прояснении туманы. Ветер западный 4-9, местами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью 9-14, местами 1-6 тепла, днём 24-29, местами 17-22 тепла.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков, днём в окрестностях города возможна гроза. Ветер западный ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура ночью 10-12, днём 26-28 тепла.
В Улан-Удэ до +28 градусов
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