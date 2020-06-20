В Бурятии у пассажира автомобиля изъяли 2 кг марихуаны

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина собрал «травку» в районе республики и повёз её в Улан-Удэ на попутке



Ночью 18 июня на автодороге «Улан-Удэ-Кяхта», в четырех километрах от села Иволгинск, инспекторы ДПС остановили автомобиль, в рамках проведения мероприятий по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Когда пассажиры вышли, сотрудники полиции обратили внимание на запах конопли из автомобиля.



33-летний, ранее не судимый житель Улан-Удэ был задержан правоохранителями, а из автомобиля изъят мешок с растительной массой. Экспертиза установила, что изъятое - марихуана весом около 2 килограммов.



Полицейским подозреваемый пояснил, что наркотическое средство он собрал в Иволгинском районе Бурятии для собственного употребления и распространения. После чего вышел на обочину федеральной трассы, где поймал попутку до города.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

