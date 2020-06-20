Мужчина ранее уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное нарушение
Житель Бурятии признан виновным за езду в нетрезвом виде.
Как установлено судом, молодой человек сел за управление автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили сотрудники ДПС для проверки документов, в ходе диалога с сотрудниками было установлено, что водитель пьян. Это подтвердилось в результате освидетельствования.
Отметим, ранее мужчина привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.
- В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объёме. Виновному назначено наказание в виде обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, - сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.
Приговор вступил в законную силу.
Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за «пьяную» езду
Общество, Фото:
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