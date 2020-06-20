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Улан-удэнец украл у иркутянина телевизор, инструменты и кроссовки

Улан-удэнец украл у иркутянина телевизор, инструменты и кроссовки
Общество,  Фото:pixabay.com
Вор обчистил соседа на 18 тысяч рублей

18 июня в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от 50-летнего жителя Иркутска. Он сообщил, что неизвестный проник к нему в квартиру и украл телевизор, 3 чемодана с инструментами, строительный уровень и кроссовки. Общий ущерб составил 18 тысяч рублей.

Следствием установлено, что мужчина, проживающий в многоквартирном доме, на несколько минут вышел из квартиры на улицу покурить, забыв запереть за собой входную дверь. А когда вернулся, обнаружил пропажу вещей.

Сотрудниками вневедомственной охраны по горячим следам задержан 27-летний, ранее судимый житель того же дома.

За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража
 
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