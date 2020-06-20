Вор обчистил соседа на 18 тысяч рублей
18 июня в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от 50-летнего жителя Иркутска. Он сообщил, что неизвестный проник к нему в квартиру и украл телевизор, 3 чемодана с инструментами, строительный уровень и кроссовки. Общий ущерб составил 18 тысяч рублей.
Следствием установлено, что мужчина, проживающий в многоквартирном доме, на несколько минут вышел из квартиры на улицу покурить, забыв запереть за собой входную дверь. А когда вернулся, обнаружил пропажу вещей.
Сотрудниками вневедомственной охраны по горячим следам задержан 27-летний, ранее судимый житель того же дома.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл у иркутянина телевизор, инструменты и кроссовки
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Однако преступление попало на камеру видеонаблюдения
Всего за время войны он совершил свыше 180 боевых вылетов, уничтожил 14 самолетов противника лично и в составе группы
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с генеральной репетиции военного парада
Рафаэль Кулиев намерен проходить с ней всю жизнь
В параде задействовано около 50 единиц военной техники и более 1,2 тысяч военнослужащих ВВО
Соответствующий указ подписал глава республики
В рамках рабочей встречи были обсуждены вопросы применения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
В регионе почти 5,5 тысяч случаев заражения COVID-19
В этот день наибольшее число обращений
Финансирование появилось в результате сэкономленных в ДФО бюджетных средств
Ущерб составил 32 тысячи рублей
Вертолёт прошёл процедуру приёмки независимой инспекции Росавиации
Для получения документа необходимо предварительно подать телефонную заявку
Выздоровело 1642 человека
В регионе уже 17 летальных случаев