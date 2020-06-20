Улан-удэнец не признавался, что украл брсетку с телефонами

Однако преступление попало на камеру видеонаблюдения



17 июня в полицию обратилась 30-летняя улан-удэнка. Она сообщила, что неизвестный украл барсетку с двумя телефонами, висевшую на столбике рядом с оградой дома. Гаджеты в барсетку сложили игравшие на улице дети.



Вор подъехал на автомобиле и, схватив сумку, тут же скрылся. Ущерб составил 12,5 тысяч рублей. Он и не подозревал, что преступление зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная хозяевами дома.



Полицейскими подозреваемый был задержан, когда после звонка владелицы жилища вернулся отдать украденное.



В разговоре с женщиной 64-летний горожанин отрицал свою причастность к преступлению, пока не узнал о камере. Также собеседница сообщила, что в кадр попал госномер его автомобиля, благодаря чему установить его личность не составило труда.



За кражу возбуждено уголовное дело.



Мужчина ранее не судим, трудоустроен, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



