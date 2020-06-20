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Силачу Бурятии подарили 16- килограммовую трость

Силачу Бурятии подарили 16- килограммовую трость
Общество,  Фото: Предоставлено Рафаэлем Кулиевым
Рафаэль Кулиев намерен проходить с ней всю жизнь

Известному в Бурятии силачу Рафаэлю Кулиеву подарили 16- килограммовую трость. Она предназначена для поддержания формы, связок. По словам атлета, тяжеловесный аксессуар «никогда не позволит ему расслабиться».

- Эта трость - признак силы, я с ней хожу и люди, которые мне её подарили, хотят видеть большего, чем я есть сейчас. С ней я прохожу всю жизнь и передам её дальше, сильным людям, - рассказал «Байкал-Daily» Рафаэль.

Трость изготовлена из металла в единственном экземпляре. На ней имеется надпись: «Самый трудный шаг - это шаг за пределы привычного».



Похожая трость была у известного российского и советский профессионального борца, атлета Ивана Поддубного. У него была стальная трость весом 1 пуд (16 кг), с которой он постоянно ходил.



В октябре 2019 года в Москве Рафаэль Кулиев стал чемпионом мира по армлифтингу. Улан-удэнец победил в трёх дисциплинах - в армлифтинге («Русская ось»), в движении «Русский хаб» и в жиме штанги стоя. В декабре Рафаэль выиграл Кубок мира по армлифтингу.

Также в прошлом году Рафаэль стал обладателем самых сильных пальцев. Он установил мировой рекорд по вису на двух пальцах на перекладине. Рекорд составил 1 минуту 15 секунд, вес силача – 85 кг. Прошлый мировой рекорд составлял 47 секунд, но вес спортсмена был меньше 80 кг. В сентябре атлет побил второй мировой рекорд уже по отжиманиям от пола. Кулиев за 30 секунд сделал 46 повторений на левой руке. Это в четыре раза больше, чем предыдущий рекорд.

В 2019 году в очередной раз улан-удэнец попал в Книгу рекордов России. На этот раз он поднял одной рукой человека весом 86 килограммов. 

Также Рафаэль с другом Виталием Савчуком отлично показали себя на кастинге шоу «Русский ниндзя». 

В начале этого года сам создатель системы подготовки «скивкросс», Раф Кулиев, отец Рафаэля, выполнил свыше 10 тысяч прыжков со скакалкой. Упражнение он выполнил за один подход. Видео с упражнением выложили в Сети, пользователи восхищались выносливостью спортсмена.

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