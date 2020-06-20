В Бурятии разрешили тренировки членам спортивных сборных

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Соответствующий указ подписал глава республики

⠀

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ №133, по которому в республике разрешены тренировочные мероприятия членов сборных команд по видам спорта, в том числе в закрытых помещениях.

⠀

- Разрешить проведение тренировочных мероприятий и реализацию программ спортивной подготовки членам спортивных сборных команд Республики Бурятия бесконтактными неигровыми способами в учреждениях физической культуры и спорта, в том числе в закрытых помещениях при условии обеспечения очистки, дезинфекции и контроля эффективности работы вентиляционных систем аккредитованными организациями, с соблюдением социального дистанцирования между занимающимися не менее 5 метров и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

⠀

К документу министерством спорта и молодежной политики Бурятии разработаны методические рекомендации по организации деятельности в учреждениях физической культуры и спорта. Документ был направлен в адрес муниципальных образований и республиканских спортивных организаций.

⠀

- Это важное решение для республики, - отмечает министр спорта Вячеслав Дамдинцурунов. - Но хочу ещё раз напомнить об обязательных мерах безопасности, таких как генеральная уборка, обеззараживание воздуха, бесконтактный контроль температуры на входе, осмотр работников в течение дня, обязательное использование защитных средств, уменьшение пропускной способности помещения, соблюдение социального дистанцирования и многое другое. Важно никого не подвергать риску.

⠀

Обязательным требованием по допуску к тренировочным занятиям является согласование списка членов спортивных сборных команд, возобновляющих спортивную подготовку, в Центре спортивной подготовки Бурятии.

⠀

Ранее в Бурятии были разрешены индивидуальные занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции не менее 5 метров, сообщили в пресс-службе министерства спорта республики.

