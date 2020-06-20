В Улан-Удэ в миграционную службу чаще всего обращаются в четверг



Советский район:

-55-95-73 (проведение добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации, регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации);



-55-95-21, 55-92-84 (выдача и замена паспорта гражданина Российской федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской федерации);



-55-92-54 (осуществление миграционного учета, оформление, выдача и замена свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российской Федерации соотечественников, проживающих за рубежом, оформление иностранным гражданам патентов, рассмотрение ходатайств о признании беженцем на территории Российской Федерации и заявлений о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации).



-55-92-84 (прием документов по утрате (хищению) паспорта гражданина Российской Федерации).



Отдел по вопросам миграции Управления МВД России по г.Улан-Удэ расположено по адресу: 670009, Бурятия, Железнодорожный район, п.Матросово, ул.Н. Нищенко, д.19



Железнодорожный район:

-46-74-71 (проведение добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации, регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации);



-46-74-72, 55-90-20 (выдача и замена паспорта гражданина Российской федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской федерации);



-55-94-44 (осуществление миграционного учета, оформление, выдача и замена свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российской Федерации соотечественников, проживающих за рубежом, оформление иностранным гражданам патентов, рассмотрение ходатайств о признании беженцем на территории Российской Федерации и заявлений о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации).



-46-74-61 (прием документов по утрате (хищению) паспорта гражданина Российской Федерации).



Отдел по вопросам миграции ОП № 1 Управления МВД России по г.Улан-Удэ расположено по адресу: 670009, Бурятия, Железнодорожный район, п.Матросово, ул.Н. Нищенко, д.19



Октябрьский район:

-45-05-53 (проведение добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации, регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации);



-45-00-28, 45-05-08 (выдача и замена паспорта гражданина Российской федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской федерации);



-45-05-53 (осуществление миграционного учета, оформление, выдача и замена свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российской Федерации соотечественников, проживающих за рубежом, оформление иностранным гражданам патентов, рассмотрение ходатайств о признании беженцем на территории Российской Федерации и заявлений о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации).



-45-05-19 (прием документов по утрате (хищению) паспорта гражданина Российской Федерации).



Отдел по вопросам миграции ОП №2 Управления МВД России по г.Улан-Удэ расположено по адресу: 670042, Бурятия, Октябрьский район, ул. Мокрова, д. 30









Подразделения по вопросам миграции Улан-Удэ принимают граждан по предварительной записи через единый портал государственных услуг –- Информируем, что наиболее загруженные часы приёма граждан обращающихся за получением государственных услуг – четверг с 14:00 до 17:00. Рекомендуем, при планировании посещения территориального отдела по вопросам миграции обращаться по телефонам, - сообщили в ОГИБДД по Бурятии.При посещении мест оказания государственных услуг убедительная просьба использовать медицинские маски и перчатки.Также для приёма можно записаться по телефонам: