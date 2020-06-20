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Глава Бурятии и председатель Байкальского банка Сбербанка обсудили перспективы сотрудничества

Глава Бурятии и председатель Байкальского банка Сбербанка обсудили перспективы сотрудничества
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В рамках рабочей встречи были обсуждены вопросы применения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Рабочая встреча главы Бурятии Алексея Цыденова с председателем Байкальского банка Сбербанка Александром Абрамкиным состоялась 18 июня. В рамках совещания в режиме видеоконференции стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия и расширения направлений сотрудничества Сбербанка с правительством Республики.

В рамках рабочей встречи были обсуждены вопросы применения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» - продукта экосистемы Сбербанка в сфере правоохранительных органов и весогабаритного контроля; вопросы реализации Дорожной карты по развитию туризма Бурятии: программа запланированных стратегических сессий, а также направления взаимодействия в вопросах бюджетного финансирования республики.

Александр Абрамкин анонсировал обучающие программы Корпоративного университета Сбербанка, которые сегодня доступны жителям регионов и открывают возможность обучения по наиболее современными специальностям, в которых в т. ч. нуждается республика Бурятия.

При обсуждении государственных и банковских антикризисных мер для малого и среднего бизнеса региона руководители договорились о регулярном информировании, банк будет предоставлять Министерству экономики Бурятии сведения об объемах оказанной поддержки предприятиям республики.

В республике продолжается процесс цифровизации учреждений системы здравоохранения. В плане реализации в настоящее время находится пилотный проект по внедрению продукта Лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка - «Анализ КТ исследование для диагностики пневмоний, признаков COVID-19». Сбербанк в настоящее время предоставляет российским регионам бесплатный доступ к данной экспериментальной модели искусственного интеллекта, она предназначена для помощи врачам в диагностике и лечении коронавируса. Модель по компьютерной томограмме (КТ) лёгких классифицирует пациентов на инфицированных COVID-19 и неинфицированных. В первом случае с высокой точностью определяет по КТ изменения, вызванные коронавирусом, и позволяет оценить объем этих изменений.

Алексей Цыденов, глава республики Бурятия: «Эффективность данного проекта показало его внедрение в Москве. Пилот в Бурятии запускаем и я прошу Минздрав посмотреть, как этот пилотный проект системно вписать в общую программу цифровизации здравоохранения республики».

Оборудование, предоставленное Сбербанком, будет применяться на базе Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко, оно позволит учреждению здравоохранения в среднем проводить до 150 исследований в день, тем самым существенно снижает нагрузку на одного врача по количеству ежедневных исследований. В будущем возможности продукта Лаборатории искусственного интеллекта могут быть расширены и применяться для анализа маммографии, исследований сердечно-сосудистых заболеваний, при обследованиях пациентов с диагнозом « инсульт» или других заболеваний.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка: «Модель создана лучшими радиологами и специалистами по искусственному интеллекту на основе больших массивов данных. Её внедрение может значительно повысить охват населения диагностикой на коронавирус и точность этой диагностики. Важно, что это поможет существенно снизить текущую нагрузку на медицинских работников, а главное позволит им быстрее ставить правильные диагнозы и тем самым- спасать жизни многих людей. Оборудование поступит в Бурятию уже на следующей неделе». 
 
Второй проект, реализация которого обсуждалась на рабочей встрече в Правительстве Республики – «Телемедицина» от СберЗдоровья, при помощи этого продукта экосистемы Сбербанка жители республики смогут получить консультации врачей, заказать доставку медикаментов, назначить выезд медика и забор анализов на дом. Пациентам из Бурятии уже сейчас доступна «Горячая линия» по вопросам коронавируса и хронических заболеваний. Обращение к врачу можно инициировать самостоятельно из личного кабинета приложения СберЗдоровье. Реализовывать пилотный проект телемедицины планируется также в Республиканской клинической больнице Н.А. Семашко в течение двух месяцев

Сбербанк
 
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