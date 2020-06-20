Житель Бурятии украл у строителей инструменты и куртку

Ущерб составил 32 тысячи рублей



17 июня в отдел МВД России по Кяхтинскому району Бурятии поступили заявления о краже. Неизвестный проник в помещение, выделенное для проживания строительной бригады, и украл электроинструменты. Также он прихватил куртку одного из рабочих, последние приехали из Улан-Удэ в Кяхту для ремонтных работ в сквере, где и находились в момент совершения преступления. Ущерб составил 32 тысячи рублей.



На следующий день подозреваемый был установлен и задержан полицейскими. Им оказался 35-летний местный житель. Мужчина ранее неоднократно судим за кражи.



Следствием установлено, что украденное имущество он вынес в мешке и спрятал в нежилой части одного из общежитий. Вещи злоумышленник планировал продать, но не успел. Они изъяты полицейскими.



Мужчина нигде не работает, злоупотребляет спиртным.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



