Ущерб составил 32 тысячи рублей
17 июня в отдел МВД России по Кяхтинскому району Бурятии поступили заявления о краже. Неизвестный проник в помещение, выделенное для проживания строительной бригады, и украл электроинструменты. Также он прихватил куртку одного из рабочих, последние приехали из Улан-Удэ в Кяхту для ремонтных работ в сквере, где и находились в момент совершения преступления. Ущерб составил 32 тысячи рублей.
На следующий день подозреваемый был установлен и задержан полицейскими. Им оказался 35-летний местный житель. Мужчина ранее неоднократно судим за кражи.
Следствием установлено, что украденное имущество он вынес в мешке и спрятал в нежилой части одного из общежитий. Вещи злоумышленник планировал продать, но не успел. Они изъяты полицейскими.
Мужчина нигде не работает, злоупотребляет спиртным.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл у строителей инструменты и куртку
Общество, Фото:
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