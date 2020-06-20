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Житель Бурятии украл у строителей инструменты и куртку

Житель Бурятии украл у строителей инструменты и куртку
Общество,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил 32 тысячи рублей

17 июня в отдел МВД России по Кяхтинскому району Бурятии поступили заявления о краже. Неизвестный проник в помещение, выделенное для проживания строительной бригады, и украл электроинструменты. Также он прихватил куртку одного из рабочих, последние приехали из Улан-Удэ в Кяхту для ремонтных работ в сквере, где и находились в момент совершения преступления. Ущерб составил 32 тысячи рублей.

На следующий день подозреваемый был установлен и задержан полицейскими. Им оказался 35-летний местный житель. Мужчина ранее неоднократно судим за кражи.

Следствием установлено, что украденное имущество он вынес в мешке и спрятал в нежилой части одного из общежитий. Вещи злоумышленник планировал продать, но не успел. Они изъяты полицейскими.

Мужчина нигде не работает, злоупотребляет спиртным.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража
 
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