Свидетельства допуске автомобилей к перевозке опасных грузов в Бурятии выдают по пятницам

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Для получения документа необходимо предварительно подать телефонную заявку



Еженедельно, по пятницам с 14:00 до 17: 00 отдел ГИБДД управления МВД России по Улан-Удэ предоставляет услугу по выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов.



Для того, чтобы избежать ожидания в очереди, необходимо подать заявку по телефону 8 (3012) 44-26-84. Также подать заявку можно при личном посещении подразделения по адресу: г. Улан-Удэ. Ул. Шаляпина, 18.



- Подготовьте документы для посещения Госавтоинспекции. В зависимости от целей обращения (выдача свидетельства, продление срока действия ранее выданного свидетельства) может потребоваться разный пакет документов. Уточнить Вы можете на информационных стендах подразделения, официальном сайте Госавтоинспекции, портале (www.gosuslugi.ru), позвонив по контактным телефонам подразделения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Государственная пошлина и иная плата за предоставление государственной услуги не взимаются.



- Приезжайте на транспортном средстве на площадку осмотра автомобилей Госавтоинспекции, где будет проведён визуальный осмотр транспортного средства на предмет соответствия идентификационной маркировки представленным документам на транспортное средство, а также отсутствия признаков её изменения, конструкции транспортного средства на предмет соответствия требованиям законодательства, требованиям ДОПОГ и сведениям, указанным в представленных документах, - пояснили в Госавтоинспекции.



После проверки оригиналов документов сотрудником будет вынесено решение о выдаче свидетельства (продление срока действия ранее выданного свидетельства), либо об отказе с указанием ссылок на нормативные акты.



При положительном решении будет выдано свидетельство о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов (продлят срок действия ранее выданного свидетельства).



Вопросы можно задавать по телефону: 8 (3012) 44-26-84.

