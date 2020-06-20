В Улан-Удэ на неделю изменится схема движения некоторых автобусов

Общество, Фото: управление по информационной политике

Это связано с ремонтом дороги



С 23 по 28 июня в Улан-Удэ изменится схема движения маршрутов

№ 21, 27, 29, 30. Это связано с ремонтом автодороги по ул. Жердева и закрытием участка от ул. Дарханской до ул. Сахьяновой.



Автобусы маршрутов № 21, 29, 30 будут следовать в объезд закрытого для движения участка по ул. Жердева через ул. Ключевскую, ул. Сахьяновой, далее - по утверждённой схеме.



Автобусы № 27 будут объезжать закрытый участок по ул. Жердева через ул. Дарханскую, ул. Ключевскую, ул. Сахьяновой, далее - по утвержденной схеме.



Остановки общественного транспорта «Выстрел» и «Гипермаркет «Смит» на период работ исключаются из пути следования указанных маршрутов, сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.



В мэрии отмечают, что в случае ухудшения погодных условий сроки выполнения ремонтных работ будут продлены.

