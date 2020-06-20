Чемпионат Европы состоялся в начале лета
В начале июня завершился онлайн чемпионат Европы по ушу. 24 страны участницы в лице 500 сильнейших спортсменов собрались на онлайн коврах, сообщили пресс-службе министерства спорта и молодежной политики.
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Выступая в составе сборной России, воспитанники улан-удэнской школы «Золотой Дракон» завоевали 11 медалей, из которых 7 высшего достоинства.
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3 золотые и 1 серебряную медаль завоевал Амгалан Жигжитов, также 3 золотых медали на счету у Марка Вахрамеева. В копилку страны 4 медали принесла Анна Шатаева: 1 золото, 2 серебра и 1 бронза.
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- Конечно, такой формат соревнований новый для всех нас, и от того принимать в нём участие по-особенному ответственно. Поздравляем спортсменов, родителей, тренерский состав. Это работа большой команды, - отметил министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.
Ушуисты Бурятии завоевали 11 медалей на онлайн соревнованиях
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