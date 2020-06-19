В Бурятии рассказали о госуслуге, предоставляемой по линии ГИБДД

Специалисты проинформировали о порядке предоставления госуслуги по выдаче свидетельства о соответствии конструкции авто с внесёнными изменениями требованиям безопасности



После получения разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации транспортного средства, до посещения подразделения Госавтоинспекции - жителям необходимо получить декларацию производителя работ по установке на транспортное средство дополнительного оборудования (исключения установленного). А также протокол проверки безопасности конструкции средства после внесённых в неё изменений.



Указанные документы выдаёт уполномоченная организация. Эта организация в обязательном порядке должна иметь уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц, уникальный идентификационный номер, указанный в едином реестре органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза. Выбор организации осуществляется вами лично.



- Подготовьте документы для посещения Госавтоинспекции. В зависимости от целей обращения может потребоваться разный пакет документов. Уточнить вы можете на информационных стендах подразделения, официальном сайте Госавтоинспекции, портале (www.gosuslugi.ru), позвонив по контактным телефонам подразделения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Оплатите госпошлину в любом кредитном учреждении. Следует учесть, что государственная пошлина уплачивается до подачи заявления и документов, необходимых для предоставления госуслуги, либо в случае направления заявления посредством Единого портала до подачи соответствующих документов.



Государственная пошлина составляет 800 рублей.



- В удобное для вас время (учитывая время работы отдела ГИБДД Управления МВД России по Улан-Удэ) приезжайте на транспортном средстве на площадку осмотра автомобилей Госавтоинспекции, где будет проведён визуальный осмотр транспортного средства на предмет соответствия идентификационной маркировки представленным документам на транспортное средство, а также отсутствия признаков её изменения, конструкции транспортного средства на предмет соответствия требованиям законодательства и сведениям, указанным в представленных документах, - добавили в УГИБДД по республике.



После проверки оригиналов предоставленных документов сотрудником будет вынесено решение о выдаче свидетельства, либо об отказе с указанием ссылок на нормативные акты.



При положительном решении об оказании госуслуги, вам выдадут свидетельство о соответствии транспортного средства с внесёнными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.



- Дополнительно сообщаем, что в целях необходимости принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) приём граждан только в медицинских масках, в назначенное время, без сопровождающих лиц, - уточнили здесь.



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