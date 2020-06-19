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Улан-удэнец утроил в квартире наркопритон

Улан-удэнец утроил в квартире наркопритон
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Возбуждено два уголовных дела

В Улан-Удэ полицейские пресекли деятельность наркопритона в Железнодорожном районе. По подозрению в совершении преступления задержан 40-летний местный житель.

Следствием установлено, что мужчина на протяжении месяца предоставлял помещение для потребления наркотических средств. Он и его знакомые собирались в бане, где изготавливали и употребляли ацетилированный опий. В момент задержания у четырёх из шести участников компании был выявлен факт потребления запрещённого вещества, в этой связи они привлечены к административной ответственности.




С места происшествия изъяты два шприца с наркотиком, посуда для его приготовления, пищевой мак, 4 бутылки растворителя.

Кроме того, в сарае хозяина дома полицейские обнаружили пакет с растительной массой. По заключению экспертизы, коноплей весом более 230 граммов.

Подозреваемый нигде не работает, около 15 лет назад привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 232 и ч. 2 ст. 228 УК РФ. Следствие продолжается.

Преступления выявлены в рамках первого этапа операции «Мак», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
нарко
 
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