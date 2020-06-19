В городской поликлинике №2 Улан-Удэ медиков поздравили с профессиональным праздником



- На сегодняшний день мы видим, что ситуация под контролем, но напряжённость сохраняется, - сказала главный врач Городской поликлиники №2 Виктория Колмакова.



Во время торжественной части благодарственными письмами, почётными грамотами и медалями министерства здравоохранения Бурятии были награждены врачи, которые работали с больными коронавирусом.



Медалью «За заслуги перед здравоохранением Республики Бурятия» была удостоена врач-лаборант Галина Болдоева. Галина Васильевна работает в городской поликлинике №2 с 1989 года. Она устроилась сюда сразу после окончания Иркутского государственного медицинского института и по сей день в трудовой книжке имеет только одну завись. Сейчас лаборатория, которой заведует Галина Васильевна, занимается общеклиническими исследованиями пациентов, находящихся в дневном стационаре.



- У нас есть специальные медсёстры, процедурные, они из вены забирали кровь и привозили к нам сюда. В исследование входили общий анализ крови, биохимия и так далее, - рассказала «Байкал-Daily» Галина Болдоева.



В день в лаборатории делали до 20 исследований. Врач признаётся, что приходилось трудно.



- Мы работали и в субботу, и в воскресенье. Если есть какая-то необходимость, то мы оставались после работы. Нам нужно было всё сделать очень быстро, оперативно и качественно. Поэтому мы не смотрели, закончился рабочий день или нет: нужно сделать, мы делаем. Мы просто любим свою работу, поэтому выполняем, стараемся делать всё достойно, - подытожила заведующая лабораторией Городской поликлиники №2 Галина Болдоева.



После награждения медиков ожидала концертная программа. Перед ними выступили творческие коллективы и звёзды бурятской эстрады.





19 июня в Городской поликлинике №2 Улан-Удэ прошло торжественное мероприятие, посвящённое профессиональному празднику – Дню медицинского работника. Этот праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.Празднование Дня медика в этом году отличалось от торжеств предыдущих лет - из-за коронавируса. Медицинские работники Городской поликлиники №2 обменивались поздравлениями с сотрудниками филиалов по видеосвязи.- В течение трёх месяцев нам было очень сложно, а сейчас мы вместе, рядом, мы поздравляем друг друга и благодарим за терпение, за профессионализм, за умение держаться вместе, работать в команде и преодолевать все препятствия, - отметила «Байкал-Daily» главный врач Городской поликлиники №2 Виктория Колмакова.Городская поликлиника №2 - одно из крупнейших медицинских объединений Улан-Удэ и Бурятии. В её состав входят несколько филиалов, расположенных в Октябрьском районе, врачебные амбулатории в посёлке Забайкальский, Нижний Саянтуй, 102 и 112 кварталах, ФАПы в сёлах Верхний Саянтуй и Вознесеновка. В общей сложности поликлиника №2 оказывает медицинскую помощь более 130 тысячам человек.- Наша поликлиника крупная, многопрофильная. По паллиативной помощи мы обслуживаем весь город, по травматологической помощи мы обслуживаем Октябрьский район, не только прикреплённое население 130 тысяч человек, но и население всего города - по определённым видам оказания медицинской помощи, - добавляет Виктория Колмакова.С начала распространения коронавируса в Бурятии медики поликлиники №2 обслужили более 6 тысяч человек, которые заразились вирусом или имели контакт с такими людьми. Сегодня на передовой находятся 215 человек в 29 бригадах, которые борются с COVID-19.