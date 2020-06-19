 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Июня

18 Июня

Популярное

В городской поликлинике №2 Улан-Удэ медиков поздравили с профессиональным праздником

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия 

19 июня в Городской поликлинике №2 Улан-Удэ прошло торжественное мероприятие, посвящённое профессиональному празднику – Дню медицинского работника. Этот праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.

Празднование Дня медика в этом году отличалось от торжеств предыдущих лет - из-за коронавируса. Медицинские работники Городской поликлиники №2 обменивались поздравлениями с сотрудниками филиалов по видеосвязи.

- В течение трёх месяцев нам было очень сложно, а сейчас мы вместе, рядом, мы поздравляем друг друга и благодарим за терпение, за профессионализм, за умение держаться вместе, работать в команде и преодолевать все препятствия, - отметила «Байкал-Daily» главный врач Городской поликлиники №2 Виктория Колмакова.

Городская поликлиника №2 - одно из крупнейших медицинских объединений Улан-Удэ и Бурятии. В её состав входят несколько филиалов, расположенных в Октябрьском районе, врачебные амбулатории в посёлке Забайкальский, Нижний Саянтуй, 102 и 112 кварталах, ФАПы в сёлах Верхний Саянтуй и Вознесеновка. В общей сложности поликлиника №2 оказывает медицинскую помощь более 130 тысячам человек.

- Наша поликлиника крупная, многопрофильная. По паллиативной помощи мы обслуживаем весь город, по травматологической помощи мы обслуживаем Октябрьский район, не только прикреплённое население 130 тысяч человек, но и население всего города - по определённым видам оказания медицинской помощи, - добавляет Виктория Колмакова.

С начала распространения коронавируса в Бурятии медики поликлиники №2 обслужили более 6 тысяч человек, которые заразились вирусом или имели контакт с такими людьми. Сегодня на передовой находятся 215 человек в 29 бригадах, которые борются с COVID-19.

- На сегодняшний день мы видим, что ситуация под контролем, но напряжённость сохраняется, - сказала главный врач Городской поликлиники №2 Виктория Колмакова. 
 
Во время торжественной части благодарственными письмами, почётными грамотами и медалями министерства здравоохранения Бурятии были награждены врачи, которые работали с больными коронавирусом. 

Медалью «За заслуги перед здравоохранением Республики Бурятия» была удостоена врач-лаборант Галина Болдоева. Галина Васильевна работает в городской поликлинике №2 с 1989 года. Она устроилась сюда сразу после окончания Иркутского государственного медицинского института и по сей день в трудовой книжке имеет только одну завись. Сейчас лаборатория, которой заведует Галина Васильевна, занимается общеклиническими исследованиями пациентов, находящихся в дневном стационаре. 

- У нас есть специальные медсёстры, процедурные, они из вены забирали кровь и привозили к нам сюда. В исследование входили общий анализ крови, биохимия и так далее, - рассказала «Байкал-Daily» Галина Болдоева. 

В день в лаборатории делали до 20 исследований. Врач признаётся, что приходилось трудно. 
 
- Мы работали и в субботу, и в воскресенье. Если есть какая-то необходимость, то мы оставались после работы. Нам нужно было всё сделать очень быстро, оперативно и качественно. Поэтому мы не смотрели, закончился рабочий день или нет: нужно сделать, мы делаем. Мы просто любим свою работу, поэтому выполняем, стараемся делать всё достойно, - подытожила заведующая лабораторией Городской поликлиники №2 Галина Болдоева.

После награждения медиков ожидала концертная программа. Перед ними выступили творческие коллективы и звёзды бурятской эстрады.

здравоохранение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии открылся первый пляж
В Бурятии открылся первый пляж
Общество, 19.06.2020
Пляж соответствует требованиям безопасности
Артистка цирка Дю Солей из Бурятии показала, как играет со своим сыном
Артистка цирка Дю Солей из Бурятии показала, как играет со своим сыном
Общество, 19.06.2020
Баярма Зодбоева использует свою гибкость во время игр с полугодовалым ребёнком
Забайкалец украл металлический контейнер, чтобы в нём жить
Забайкалец украл металлический контейнер, чтобы в нём жить
Общество, 19.06.2020
Он увёз контейнер с помощью крана и грузовика
В УГИБДД по Бурятии рассказали о получении скидки при уплате госпошлины
В УГИБДД по Бурятии рассказали о получении скидки при уплате госпошлины
Общество, 19.06.2020
Скидка возможна при подаче заявления в электронном виде через единый портал госуслуг и уплате госпошлины электронным способом
В Бурятии продолжает работу консультационный центр по госуслугам по линии ГИБДД
В Бурятии продолжает работу консультационный центр по госуслугам по линии ГИБДД
Общество, 19.06.2020
Задачи центра - оказание консультационной помощи заявителям по вопросам получения госуслуг по линии ГИБДД, оказание консультативной и практической помощи по регистрации на Едином портале госуслуг  

В Бурятии прошла экспертная дискуссия по поправкам в Конституцию «Модернизация власти: стабильность и развитие»
В Бурятии прошла экспертная дискуссия по поправкам в Конституцию «Модернизация власти: стабильность и развитие»
Общество, 19.06.2020
Участники экспертной площадки высказали свои мнения о поправках в Конституцию
В Улан-Удэ в передвижном цирке родилась лама по кличке Юлий
В Улан-Удэ в передвижном цирке родилась лама по кличке Юлий
Общество, 19.06.2020
Маленький «богатырь» бегает и прыгает по асфальту на видео
Забайкальцу грозит пожизненное за разбой в пекарне и убийство
Забайкальцу грозит пожизненное за разбой в пекарне и убийство
Общество, 19.06.2020
22-летний молодой человек вооружился и напал на пекарню, где ранил двух женщин
В Бурятии в теплице взошли первые семена сосны
В Бурятии в теплице взошли первые семена сосны
Общество, 19.06.2020
Сеянцы высадят на погибших от пожаров территориях
В Бурятии в армии возросла интенсивность боевой подготовки
В Бурятии в армии возросла интенсивность боевой подготовки
Общество, 19.06.2020
В армии постоянно идёт состязание за право заслужить почетное наименование «ударного подразделения»
В Иркутске воров поймали благодаря крикам бдительных соседей
В Иркутске воров поймали благодаря крикам бдительных соседей
Общество, 19.06.2020
Подозреваемые пытались украсть палатку и два кейса с инструментами
В Бурятии разрешилась ситуация с аттестатами выпускников
В Бурятии разрешилась ситуация с аттестатами выпускников
Общество, 19.06.2020
Аттестаты, выданные до 11 июня, признали действительными

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^