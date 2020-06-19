Артисты Бурятии поддержали медиков концертами

Читают сейчас

В Бурятии продолжает работу консультационный центр по госуслугам по линии ГИБДД Общество, Задачи центра - оказание консультационной помощи заявителям по вопросам получения госуслуг по линии ГИБДД, оказание консультативной и практической помощи по регистрации на Едином портале госуслуг



