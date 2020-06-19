Праздничные мероприятия проходят в медучреждениях и площадках Улан-Удэ
Муниципальные учреждения культуры Улан-Удэ выступили с праздничными концертами, посвящёнными Дню медицинского работника. Музыкальные поздравления прозвучали для медицинского персонала городской поликлиники №6 и республиканского центра медицинской профилактики имени В.Р. Бояновой. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре городской администрации.
По информации минкультуры РБ, ведомство проводит акцию «Спасибо врачам!» в честь Дня медицинского работника. На 13 площадках Улан-Удэ артисты республики выступят на выездных концертах «Благодарю!». Также специально к этому дню был подготовлен творческий подарок – музыкальные клипы с участием звёзд бурятской эстрады.
Напомним, что церемония награждения работников здравоохранения и службы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей республики прошла сегодня, 19 июня. В мероприятии принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов. Государственных наград минздрава России и почётных званий удостоены 23 медицинских работника.
Артисты Бурятии поддержали медиков концертами
Общество, Фото:
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