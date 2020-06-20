В республике сохранится дождливая погода
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 июня по республике местами дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью 10-15, местами 1-7 тепла, по Баунтовскому району до 2 мороза, днём 22-27, местами 16-21 тепла.
В Улан-Удэ временами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 12-14, днём 22-24 тепла.
В Бурятии температура опускалась до -2
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