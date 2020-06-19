В Бурятии открылся первый пляж

Инспекторы ГИМС напоминают основные правила при купании:





В Бурятии началась работа по обустройству пляжей. Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России провели освидетельствование пляжа на озере Слюдянское в Северо-Байкальском районе.- Данный пляж соответствует требованиям безопасности: организованы спасательные посты с необходимыми плавсредствами, оборудованием и снаряжением. Границы зон отдыха ограждены, в том числе плавучими буями. На месте проведены соответствующие водолазные работы по обследованию дна, имеются информационные стенды, - сообщили в пресс-службе ведомства.Специалисты отмечают, что высокая гибель людей зарегистрирована в так называемых «диких» местах, где стоят запрещающие знаки. Для предупреждения несчастных случаев сотрудники МЧС совместно с другими представителями ведомств патрулируют водоёмы, проводят профилактические беседы с отдыхающими и раздают памятки.- нельзя купаться в необорудованных местах;- никогда не прыгайте в воду, не зная глубины и чистоты дна водоёма;- не купайтесь при плохой видимости - в ночное время и туман;- не заплывайте за знаки ограничения, не пользуйтесь при купании брёвнами, досками, пенопластом, которые могут легко перевернуться.- не допускайте переохлаждения или перегрева организма;- не устраивайте в воде игры, связанные с захватом тела человека.- Ни в коем случае не оставляйте без присмотра детей, не отпускайте одних к водоёмам, - предупреждают специалисты.В случае происшествия незамедлительно сообщите об этом на телефон пожарно-спасательной службы «101» или «112».