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В Бурятии открылся первый пляж

В Бурятии открылся первый пляж
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пляж соответствует требованиям безопасности

В Бурятии началась работа по обустройству пляжей. Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России провели освидетельствование пляжа на озере Слюдянское в Северо-Байкальском районе.

- Данный пляж соответствует требованиям безопасности: организованы спасательные посты с необходимыми плавсредствами, оборудованием и снаряжением. Границы зон отдыха ограждены, в том числе плавучими буями. На месте проведены соответствующие водолазные работы по обследованию дна, имеются информационные стенды, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты отмечают, что высокая гибель людей зарегистрирована в так называемых «диких» местах, где стоят запрещающие знаки. Для предупреждения несчастных случаев сотрудники МЧС совместно с другими представителями ведомств патрулируют водоёмы, проводят профилактические беседы с отдыхающими и раздают памятки.

Инспекторы ГИМС напоминают основные правила при купании:

- нельзя купаться в необорудованных местах;
- никогда не прыгайте в воду, не зная глубины и чистоты дна водоёма;
- не купайтесь при плохой видимости - в ночное время и туман;
- не заплывайте за знаки ограничения, не пользуйтесь при купании брёвнами, досками, пенопластом, которые могут легко перевернуться.
- не допускайте переохлаждения или перегрева организма;
- не устраивайте в воде игры, связанные с захватом тела человека.


- Ни в коем случае не оставляйте без присмотра детей, не отпускайте одних к водоёмам, - предупреждают специалисты.

В случае происшествия незамедлительно сообщите об этом на телефон пожарно-спасательной службы «101» или «112».
пляж
 
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