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Забайкалец украл металлический контейнер, чтобы в нём жить

Забайкалец украл металлический контейнер, чтобы в нём жить
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Он увёз контейнер с помощью крана и грузовика

В селе Ильинка Читинского района полицейские раскрыли кражу металлического контейнера, принадлежавшего предпринимателю.

Установлено, что ранее судимый 46-летний житель Приаргунска приехал в село работать рубщиком леса. На частной неохраняемой территории он заприметил металлический контейнер. С помощью крана и грузового автомобиля подозреваемый увез его к себе на лесосеку, которая находилась за селом, чтобы в нем проживать на время работы.

Собственник, обнаружив отсутствие кунга, обратился в полицию.

- Сотрудники угрозыска опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего. В результате подозреваемый был установлен и задержан. От него получены признательные показания. Украденный кунг изъят, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».


кража Забайкальский край
 
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