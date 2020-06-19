Забайкалец украл металлический контейнер, чтобы в нём жить

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Он увёз контейнер с помощью крана и грузовика



В селе Ильинка Читинского района полицейские раскрыли кражу металлического контейнера, принадлежавшего предпринимателю.



Установлено, что ранее судимый 46-летний житель Приаргунска приехал в село работать рубщиком леса. На частной неохраняемой территории он заприметил металлический контейнер. С помощью крана и грузового автомобиля подозреваемый увез его к себе на лесосеку, которая находилась за селом, чтобы в нем проживать на время работы.



Собственник, обнаружив отсутствие кунга, обратился в полицию.



- Сотрудники угрозыска опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего. В результате подозреваемый был установлен и задержан. От него получены признательные показания. Украденный кунг изъят, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».





