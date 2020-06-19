Он увёз контейнер с помощью крана и грузовика
В селе Ильинка Читинского района полицейские раскрыли кражу металлического контейнера, принадлежавшего предпринимателю.
Установлено, что ранее судимый 46-летний житель Приаргунска приехал в село работать рубщиком леса. На частной неохраняемой территории он заприметил металлический контейнер. С помощью крана и грузового автомобиля подозреваемый увез его к себе на лесосеку, которая находилась за селом, чтобы в нем проживать на время работы.
Собственник, обнаружив отсутствие кунга, обратился в полицию.
- Сотрудники угрозыска опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего. В результате подозреваемый был установлен и задержан. От него получены признательные показания. Украденный кунг изъят, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
Забайкалец украл металлический контейнер, чтобы в нём жить
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мероприятие проходило на театральной площади
В Бурятии прошла экспертная дискуссия по поправкам в Конституцию «Модернизация власти: стабильность и развитие»
Участники экспертной площадки высказали свои мнения о поправках в Конституцию
Маленький «богатырь» бегает и прыгает по асфальту на видео
22-летний молодой человек вооружился и напал на пекарню, где ранил двух женщин
Ущерб оценивается в 22 тысячи рублей
Сеянцы высадят на погибших от пожаров территориях
В армии постоянно идёт состязание за право заслужить почетное наименование «ударного подразделения»
Подозреваемые пытались украсть палатку и два кейса с инструментами
Аттестаты, выданные до 11 июня, признали действительными
Женщине не засчитали в стаж период обучения на курсах повышения квалификации
Мужчины обратились в прокуратуру
Главным врачом больницы стала экс-замминистр здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева
Дипломы победителям будут отправлены на адреса электронной почты, призы - по почте
У 37 пациентов заболевание протекает в тяжёлой форме
Он ушёл из дома в конце апреля и до сих пор не вернулся