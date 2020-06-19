В Бурятии прошла экспертная дискуссия по поправкам в Конституцию «Модернизация власти: стабильность и развитие»

Участники экспертной площадки высказали свои мнения о поправках в Конституцию



В Улан-Удэ сегодня состоялась экспертная площадка «Модернизация системы органов публичной власти в России: стабильность и развитие», мероприятие организовали уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова, реготделение «Ассоциация юристов России» и Ассоциация «Независимый общественный мониторинг».



В работе площадки приняли участие представители научно-экспертного и наблюдательского сообществ. Эксперты на площадке высказали свою точку зрения на поправку, касающуюся обнуления сроков президента, на поправки, усиливающие полномочия парламента и закрепляющие новый статус муниципальной власти.



Так, председатель Ассоциации глав муниципальных образований Бурятии, глава Селенгинского района Станислав Гармаев считает очень важным, что президент распределяет полномочия - теперь Федеральное Собрание будет нести солидарную ответственность. Также важно, по его словам, что Совфед будет вправе лишить президента неприкосновенности: «Это говорит о том, что человек, став президентом, не будет думать, что жизнь удалась. Это будет налагать большую ответственность на руководителя страны», - отметил Станислав Гармаев.



Заведующая кафедрой «Теория и история государства и права. Конституционное право» ВСГУТУ Дарима Намжилова отмечает, что поправки в статьи 102 и 103 усиливают роль парламента в стране, что необходимо для баланса власти.



С ней согласился председатель регионального отделения «Ассоциация юристов России» Юлий Хамнуев. Он отметил, что в настоящее время законодательные органы власти имеют слабый статус по отношению к президенту страны, однако после принятия поправок парламент будет иметь контрольные полномочия: «Надо сказать, что поправки, которые предлагаются, имеют потенциал с точки зрения развития демократии».



Его позицию поддержала и заместитель председателя комитета по местному самоуправлению Народного Хурала Лариса Крутиян: «Президент поделился своими полномочиями, я полагаю, что соотношение исполнительной и законодательной власти меняется, парламент набирает вес, поэтому депутаты, которые представляют Россию, получают больше полномочий».



Ведущий научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук Ольга Бураева рассказала, что молодёжь возраста 20-25 лет считает, что все поправки вносятся только для того, чтобы внести поправку об обнулении. А пенсионеры, по её словам, апеллируют к тому, что против поправок выступает КПРФ.



- Мне, например, понравилось, что президентом может быть человек, который прожил не менее 25 лет в РФ, не имеет иностранного гражданства и счетов за границей. У нас останутся одни патриоты и будут работать на благо нашей страны, а не представлять интересы зарубежного капитала. Распределение ответственности мне кажется очень своевременным, потому что, чуть что, обращаются к Путину: «Помоги!». У него просто сил не хватает на всё это. Мне кажется, если убрать поправку, которая кратковременная и не на годы, тогда и молодёжь может изменить своё мнение, - поделилась Ольга Бураева.



Также во время обсуждений депутат Народного Хурала Татьяна Мантатова поинтересовалась мнением депутата Госдумы Николая Будуева о введении института пожизненных сенаторов. Николай Будуев ответил, что в парламенте должны быть люди, которые будут гарантированно защищены от любых перипетий и давления.



- В парламенте должен быть стержень из людей, которые будут понимать, как всё устроено, и которые не будут бояться отстаивать свою позицию до конца. Это чрезвычайно важно, потому что депутаты понимают, что сегодня ты – депутат, а завтра нет. Я сталкивался с этим, когда ты «загоняешь» откровенного коррупционера, а он сидит и надеется: «Эх, быстрее бы Будуев перестал быть депутатом, а потом, глядишь, и договоримся». Необходимо, чтобы чиновники-коррупционеры понимали, что перед ними есть красная линия, - подчеркнул Николай Будуев.



Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова подвела итог работы экспертной площадки.



- В обществе есть запросы на информацию – что означают эти поправки. Мы сегодня неслучайно обсудили поправки, которые касаются распределения полномочий и парламентского контроля. Если социальные вопросы понятны, то эти вопросы мы сегодня пытались объяснить научным языком, языком политиков, практиков. Я думаю, сегодня получился хороший конструктивный разговор. Эксперты, в большей степени, поддерживают поправки, - заключила Юлия Жамбалова.

