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В Бурятии ко Дню медицинского работника наградили лучших представителей профессии

В Бурятии ко Дню медицинского работника наградили лучших представителей профессии
Общество,  Фото:Пресс-служба правительства Бурятии
Мероприятие проходило на театральной площади

Глава Бурятии Алексей Цыденов в пятницу, 19 июня, принял участие в церемонии награждения работников здравоохранения и службы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей республики.

Государственных наград Минздрава России и почётных званий удостоены 23 медицинских работника. В торжественной обстановке на театральной площади Улан-Удэ их поздравили с соблюдением санитарных требований.

В государственных медицинских организациях День медика отмечают 22 636 работников здравоохранения: врачей, средних медицинских работников, санитаров и водителей санитарного транспорта. В службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека трудятся 711 специалистов. И последние три месяца они работают в усиленном режиме.

- Сегодня – время, когда мы заново оценили важность и значение работы медиков. Некоторые ваши коллеги вышли на самую длинную и трудную смену в своей жизни. Они находились на работе 100 дней, работая в изоляции с больными новой коронавирусной инфекцией. Работают медики очень интенсивно и при этом в совершенно новых условиях. От души хочу вас поблагодарить, пожелать вам самим здоровья. Чтобы у вас находилось время не только на работу, но и на свою семью, на своих близких, - обратился к медицинским работникам глава Бурятии.


На сегодня в «ковидных» стационарах, в том числе в районах республики, медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией оказывают 109 врачей, 266 медсестёр и 174 сотрудника из младшего медицинского персонала. В первичном звене здравоохранения с пациентами с COVID-19 работают 377 врачей и 721 медицинская сестра. В службе скорой медицинской помощи в данной работе задействовано свыше 800 работников.

- Я хочу поблагодарить за высокую оценку моего труда. Благодарю свою родную поликлинику, моих коллег, с которыми не страшны никакие трудности, - обратилась к собравшимся участковый врач-педиатр детской консультации Городской поликлиники №6 Светлана Варфоломеева, удостоенная Почётного звания «Заслуженный врач Республики Бурятия».

День медицинского работника в этом году будут отмечать 21 июня. Министерство культуры Бурятии проводит праздничные мероприятия на 13 площадках медицинских организаций города. Кроме того, в социальных сетях стартовала акция на лучшую открытку для медиков. В рамках неё каждый житель республики сможет создать открытку, используя рисунки победителей конкурса детских рисунков «Спасибо, доктор!».

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