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В Улан-Удэ в передвижном цирке родилась лама по кличке Юлий

В Улан-Удэ в передвижном цирке родилась лама по кличке Юлий
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
Маленький «богатырь» бегает и прыгает по асфальту на видео

В Улан-Удэ в передвижном цирке пополнение – на свет появилась лама по кличке Юлий. Видео с животным выложила артистка цирка в Instagram, после чего ролик распространился по местным популярным пабликам.

- Новое пополнение в передвижном цирке. Богатырь, - подписали пост в паблике ves_ulan_ude.

На видео лама бегает и прыгает по асфальту, падает и пытается встать на еще неокрепшие ноги.

- Многие спрашивают, как выживает цирк, который на Пионере. Сотрудники цирка устроились на работу, кто в такси, кто на пилораму и на свою з/п кормят питомцев. Молодцы!!! – добавили в паблике.


Напомним, из-за пандемии коронавируса деятельность цирков и зоопарков запрещена.

Ранее «Байкал-Daily», сообщал, что тюленариум, базирующийся в Улан-Удэ, остался без средств к существованию - основная проблема заключается в том, что животным нечего есть. Министерству культуры России уже рассказали о голодающих тюленях в Бурятии.

В комментариях пользователи Сети умиляются животному и, одновременно, возмущаются сложившейся ситуацией: «Организуйте сбор средств для пропитания животных», «На ипподром, или фермер какой согласится приютить. Жара такая, а они на асфальте», «Перевезти бы их в парк куда-нибудь, копытца жалко и шерстку. Они такие милахи», «Господи...как же их всех жалко. Администрация хоть бы участок земли адекватный выделила бы на территории этнограф. Музея».
животные
 
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