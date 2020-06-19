В Улан-Удэ в передвижном цирке родилась лама по кличке Юлий

Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_) 18 Июн 2020 в 8:55 PDT

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На видео лама бегает и прыгает по асфальту, падает и пытается встать на еще неокрепшие ноги.

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