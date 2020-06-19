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Забайкальцу грозит пожизненное за разбой в пекарне и убийство

Забайкальцу грозит пожизненное за разбой в пекарне и убийство
Общество,  Фото:pixabay.com
22-летний молодой человек вооружился и напал на пекарню, где ранил двух женщин

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Читинского района. Он обвиняется в разбое и убийстве (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, в ночь на 3 августа прошлого года пьяный молодой человек, вооружившись охолощенным пистолетом ТТ и надев маску с прорезями для глаз, незаконно проник в пекарню. Там, угрожая пистолетом, он потребовал у двух женщин отдать ему деньги.

Когда обвиняемый принялся обыскивать помещение, одна из них напала на парня и сорвала с него маску. Вторая женщина пришла на помощь первой и, схватив нож, дважды ударила нападавшего.

Обвиняемый ударил 29-летнюю женщину пистолетом по голове, а затем выхватил нож у второй женщины и нанес удары обоим женщинам. После этого он скрылся, украв два ноутбука и кошелек одной из пострадавших.

В результате ранения 29-летняя женщина скончалась в больнице. Вторая получила резаную рану предплечья.

Подозреваемый был задержан через несколько дней, его заключили под стражу.

- Следователи провели большое количество следственных действий. Назначены и проведены судебные экспертизы, в том числе дактилоскопические, генотипоскопические, медицинские, психолого-психиатрическая. Обвиняемый частично признал вину в инкриминруемых ему деяниях. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.


Забайкальский край убийство разбой
 
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