Подозреваемые пытались украсть палатку и два кейса с инструментами
В Иркутске накануне двое неизвестных разбили стёкла автомобиля и украли палатку и два кейса инструментов, однако, не довели свой преступный умысел до конца благодаря бдительным горожанам.
Патрулировавший экипаж ГИБДД обратил внимание на крики людей и бегущего мужчину с ящиками для инструментов. Полицейские остановили одного из подозреваемых, тут же мужчина признался в преступлении. А его сообщник скрылся с места преступления на мотоцикле, захватив украденную палатку.
- Полицейские по ориентировке задержали двух подозреваемых 22 и 35 лет. Один из задержанных ранее судим за аналогичные преступления. Общий ущерб составил 22 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 161 УК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске воров поймали благодаря крикам бдительных соседей
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