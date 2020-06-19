Изображения сердец и надпись «Храбрые сердцем» появятся на стенах трёх больниц и одного диспансера
В столице Забайкалья изображение красного сердца с надписью украсит стены онкологического диспансера, краевой клинической, инфекционной больниц и городской больницы №1. Все граффити нарисует читинский художник Алексей Литвинец. В создании одного из них на базе главного моногоспиталя Читы поучаствовали министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина и главный врач больницы Фёдор Чепцов.
«Храбрые сердцем» – акция министерства здравоохранения края, запущенная в поддержку медицинских работников, которые в 2020 году не смогут традиционно отметить свой профессиональный праздник, сообщает пресс-служба ведомства. Сам День медицинского работника пройдёт 21 июня, а большая часть акции, посвящённая ему, – в онлайн-формате.
В рамках «Храбрых сердцем» будет выпущен короткометражный фильм, записаны десятки видео-поздравлений от главврачей учреждений и жителей края. Уже проходит конкурс детских рисунков, а в Instagram выпущена специальная маска, которую можно использовать в «сторис» для поздравлений и тёплых слов в адрес врачей, медсестёр и медицинского персонала.
- В преддверии такого важного праздничного события, как День медицинского работника, министерством проводится широкомасштабная поздравительная акция в онлайн-формате. На сайте министерства уже работает специальная вкладка с надписью «Храбрые сердцем. День медика 2020». Постепенно она заполняется интересной и праздничной информацией. А вот сегодня мы с главным врачом читинского моностационара с удовольствием поучаствовали в рисовании граффити. Я рада этому вдвойне, ведь когда-то в детстве это было моей мечтой – научится создавать такие рисунки, – прокомментировала министр здравоохранения Анна Шангина.
Медучреждения Читы украсят граффити ко Дню медика
Общество, Фото:
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