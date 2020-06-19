Корвет «Алдар Цыденжапов» готовят для заселения

Новейший корабль пришвартован к пирсу на сдаточной базе во Владивостоке



Сегодня, 19 июня, третий серийный корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», во Владивостоке выведен из транспортно-спускового дока «Зея» и поставлен к пирсу на сдаточной базе Амурского судостроительного завода (АСЗ). Корабль построен специально для Тихоокеанского флота на АСЗ в Комсомольске-на-Амуре.



Операция по выводу корвета из дока проводилась в акватории Уссурийского залива. Ранее «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» был доставлен в столицу Приморского края для прохождения заводских ходовых и государственных испытаний.



Корабль начали готовить к заселению экипажа. Планируется, что корвет войдёт в состав Тихоокеанского флота до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

