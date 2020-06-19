В Бурятии разрешилась ситуация с аттестатами выпускников

- Села, обдумала, приняла решение надо готовить письмо министру просвещения РФ. 13 июня подготовили проект письма, направила мэру. Это был выходной̆ день. Игорь Юрьевич (Шутенков – прим.ред) обратился к Главе. И Глава подписал письмо. Решение найдено! Вышел приказ Министерства просвещения РФ, что все аттестаты 2020 года - действительны! Спасибо Министерству просвещения РФ, лично С. С. Кравцову. Так как меня убеждали, что никто ничего менять не будет. Спасибо нашему Главе и мэру, приказ подписан, - поделилась Татьяна Митрофанова.



