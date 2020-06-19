В Бурятии разрешилась ситуация с аттестатами выпускников

Министерство просвещения России признало действительными школьные аттестаты, выданные до 11 июня, то есть до даты, когда вышло соответствующее постановление правительства России.
Напомним, в Улан-Удэ в начале этой недели «зависла» выдача школьных аттестатов – мероприятие отменили рано утром 15 июня. Родители выпускников негодовали.
- По всей России объявили, что документы в вузы можно подавать с 20 июня. Уже хочется просто прийти в школу самой и забрать документы ребёнка. Это реально издевательство над детьми, - возмутилась мама одного выпускника.
Выяснилось, что выдаче аттестатов помешали постановления правительства страны и приказы федерального минпросвещения, которые вступили в силу буквально накануне мероприятия, 14 июня. Это означало, что все аттестаты, выданные до 15 июня, недействительны.
- В ряде школ Улан-Удэ приостановили выдачу готовых аттестатов в связи с выходом нормативно-правовых документов на федеральном уровне. В частности, постановления правительства России об особенностях проведения ГИА и вступительных испытаниях при приёме на обучение по программам бакалавриата и специалитета от 10 июня, а также приказов минпросвещения России, регламентирующих порядок заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании от 11 июня, - сообщали в городском комитете по образованию.
В комитете не исключали, что прежде выданные аттестаты, возможно, придётся вернуть – а взамен выдадут новые уже с правильной датой.
Сегодня председатель комитета по образованию городской администрации Татьяна Митрофанова в соцсетях сообщила, что вопрос с выдачей аттестатов наконец решён.
- 10 июня 2020, как руководитель Комитета по образования, я испытала шок и стресс, после вышедшего Постановления Правительства РФ и приказов Министерства просвещения РФ о выдаче аттестатов. Срок вступления в силу этих документов означал, что все выданные аттестаты до 15 июня недействительные. Но аттестаты -то мы выдавали по федеральным рекомендациям и свыше 6000 выпускников получают такие аттестаты, - рассказала Татьяна Митрофанова.
Председатель комитета сообщила, что обсудила проблему с директорами школ и поняла, что подобная проблема есть и в других регионах страны.
- Села, обдумала, приняла решение надо готовить письмо министру просвещения РФ. 13 июня подготовили проект письма, направила мэру. Это был выходной̆ день. Игорь Юрьевич (Шутенков – прим.ред) обратился к Главе. И Глава подписал письмо. Решение найдено! Вышел приказ Министерства просвещения РФ, что все аттестаты 2020 года - действительны! Спасибо Министерству просвещения РФ, лично С. С. Кравцову. Так как меня убеждали, что никто ничего менять не будет. Спасибо нашему Главе и мэру, приказ подписан, - поделилась Татьяна Митрофанова.