В Бурятии медсестра через суд добилась досрочной пенсии

Женщине не засчитали в стаж период обучения на курсах повышения квалификации
Жительница Заиграевского района Бурятии обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении её пенсионных прав.
Установлено, что заявительница работает медицинской сестрой в центральной районной больнице. Пенсионный орган отказал женщине в назначении досрочной страховой пенсии по старости, не включив в специальный стаж период обучения на курсах повышения квалификации.
- Проверкой установлено, что указанное время обучения считается работой с сохранением средней заработной платы, с которой работодатель должен производить страховые отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В суд было направлен иск о включении в специальный стаж периода обучения на курсах повышения квалификации. Исковые требования были удовлетворил.
Суд возложил на пенсионный орган обязанность назначить досрочную страховую пенсию по старости с момента обращения заявительницы, с 17 декабря 2019 года.
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