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В Бурятии медсестра через суд добилась досрочной пенсии

В Бурятии медсестра через суд добилась досрочной пенсии
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщине не засчитали в стаж период обучения на курсах повышения квалификации

Жительница Заиграевского района Бурятии обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении её пенсионных прав.

Установлено, что заявительница работает медицинской сестрой в центральной районной больнице. Пенсионный орган отказал женщине в назначении досрочной страховой пенсии по старости, не включив в специальный стаж период обучения на курсах повышения квалификации.

- Проверкой установлено, что указанное время обучения считается работой с сохранением средней заработной платы, с которой работодатель должен производить страховые отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В суд было направлен иск о включении в специальный стаж периода обучения на курсах повышения квалификации. Исковые требования были удовлетворил.

Суд возложил на пенсионный орган обязанность назначить досрочную страховую пенсию по старости с момента обращения заявительницы, с 17 декабря 2019 года.
пенсия прокуратура
 
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