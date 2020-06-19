В Бурятии медсестра через суд добилась досрочной пенсии

Женщине не засчитали в стаж период обучения на курсах повышения квалификации



Жительница Заиграевского района Бурятии обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении её пенсионных прав.



Установлено, что заявительница работает медицинской сестрой в центральной районной больнице. Пенсионный орган отказал женщине в назначении досрочной страховой пенсии по старости, не включив в специальный стаж период обучения на курсах повышения квалификации.



- Проверкой установлено, что указанное время обучения считается работой с сохранением средней заработной платы, с которой работодатель должен производить страховые отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



В суд было направлен иск о включении в специальный стаж периода обучения на курсах повышения квалификации. Исковые требования были удовлетворил.



Суд возложил на пенсионный орган обязанность назначить досрочную страховую пенсию по старости с момента обращения заявительницы, с 17 декабря 2019 года.

