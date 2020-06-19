Голосование пройдёт на избирательных площадках края 1 июля
В день голосования за поправки в Конституцию России забайкальцы смогут отдать свой голос и за сохранение районного коэффициента. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
- Появилась возможность проголосовать не только за изменения в Конституцию, но и за нашу профсоюзную инициативу о том, чтобы забайкальские коэффициенты были закреплены в федеральный закон. Необходимо собрать более 100 тысяч подписей, и тогда мы сможем получать повышенный размер заработной платы, – рассказала председатель федерации профсоюзов Забайкалья Зоя Прохорова.
Коэффициент надбавок для основной территории Забайкалья равен 1,2. Для северных районов края – 1,3. У приграничных территорий Забайкалья коэффициент выше – 1,4.
Забайкалье проголосует за сохранение «северных» надбавок
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Байкальский госуниверситет возглавил бывший глава облизбиркома
Оформить кредит теперь можно на месте, не приезжая в Улан-Удэ
Петицию подписывают руководители спортивных организаций, тренерский состав, родители и спортсмены
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Возбуждено два уголовных дела
Пляж соответствует требованиям безопасности
Сотрудники убрали бумагу, стекло, пластик
Баярма Зодбоева использует свою гибкость во время игр с полугодовалым ребёнком
Он увёз контейнер с помощью крана и грузовика
Мероприятие проходило на театральной площади
Скидка возможна при подаче заявления в электронном виде через единый портал госуслуг и уплате госпошлины электронным способом
Задачи центра - оказание консультационной помощи заявителям по вопросам получения госуслуг по линии ГИБДД, оказание консультативной и практической помощи по регистрации на Едином портале госуслуг
В Бурятии прошла экспертная дискуссия по поправкам в Конституцию «Модернизация власти: стабильность и развитие»
Участники экспертной площадки высказали свои мнения о поправках в Конституцию
Маленький «богатырь» бегает и прыгает по асфальту на видео
22-летний молодой человек вооружился и напал на пекарню, где ранил двух женщин