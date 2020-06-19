Забайкалье проголосует за сохранение «северных» надбавок

Голосование пройдёт на избирательных площадках края 1 июля



В день голосования за поправки в Конституцию России забайкальцы смогут отдать свой голос и за сохранение районного коэффициента. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



- Появилась возможность проголосовать не только за изменения в Конституцию, но и за нашу профсоюзную инициативу о том, чтобы забайкальские коэффициенты были закреплены в федеральный закон. Необходимо собрать более 100 тысяч подписей, и тогда мы сможем получать повышенный размер заработной платы, – рассказала председатель федерации профсоюзов Забайкалья Зоя Прохорова.



Коэффициент надбавок для основной территории Забайкалья равен 1,2. Для северных районов края – 1,3. У приграничных территорий Забайкалья коэффициент выше – 1,4.

