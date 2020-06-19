В Бурятии охотникам не заплатили за 12 убитых волков

Мужчины обратились в прокуратуру



В прокуратуру обратились двое жителей Джидинского района Бурятии.



Установлено, что мужчины являются охотниками. В 2019 году они принимали участие в мероприятиях по регулированию численности волков, добыв 12 особей.



Вопреки бюджетному кодексу России администрация муниципального образования не выплатила охотникам денежное вознаграждение.



Главе муниципального образования внесено представление, по результатам рассмотрения которого права сельчан восстановлены, вознаграждение выплачено, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



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