Стадион Ангарска получит искусственное футбольное поле в этом году

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

На закупку выделено более 9 миллионов рублей



В Ангарске на стадионе «Ангара» планируется сделать искусственное футбольное поле. На закупку комплекта предусмотрено более 9,2 млн рублей, из них свыше 7 млн рублей – средства федерального бюджета, остальные – из региональной казны. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра спорта Иркутской области Илья Резник.



- С целью развития футбола и улучшения условий для проведения тренировочного процесса принято решение постелить искусственное футбольное поле на этом стадионе. В дальнейшем здесь будут проходить занятия воспитанников областной спортивной школы по футболу «Байкал», различные соревнования и турниры, – отметил Илья Резник.



Как напомнил глава министерства, в настоящее время в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы на стадионе «Ангара» ведётся капитальный ремонт спортивного ядра и восточной трибуны стадиона. Все работы должны быть завершены в текущем году.



В 2020 году министерство спорта Иркутской области по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» закупает два комплекта искусственного футбольного покрытия. Кроме Ангарска, футбольное поле с легкоатлетическими беговыми дорожками будет уложено на стадионе имени Кирова в Черемхово.



- Министерство спорта Иркутской области оказывает существенную поддержку Ангарскому городскому округу в улучшении спортивной инфраструктуры. В этом году уже начался капитальный ремонт спортивной площадки с благоустройством прилегающей территории специализированной детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва «Сибиряк». В прошлом году проведён ремонт лыжной базы этой спортивной школы, – передаёт слова Ильи Резника пресс-служба минспорта региона.

