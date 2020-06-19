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В Иркутском БГУ новый ректор

В Иркутском БГУ новый ректор
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Байкальский госуниверситет возглавил бывший глава облизбиркома

Исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 19 июня, представил профессорско-преподавательскому составу Байкальского государственного университета нового руководителя. Это доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, специалист в области конституционного и административного права Виктор Игнатенко.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, Виктор Васильевич многие годы возглавлял облизбирком, был депутатом законодательного собрания, занимал руководящие должности в правительстве региона, работал уполномоченным по правам человека в Иркутской области. Он имеет опыт научной и руководящей работы в системе высшего образования, преподавал в Иркутском государственном университете, был директором и научным руководителем Института законодательства и правовой информации имени Сперанского.

- Перед новым руководителем вуза стоят серьёзные задачи. В первую очередь, по стабилизации социальной обстановки. Необходимо обеспечить возвращение в университет ранее уволенных преподавателей, сформировать команду единомышленников, которая займётся воспитанием студентов и подготовкой грамотных специалистов практически для всех отраслей экономики и социальной сферы. Это поможет университету вернуть славу одного из сильнейших вузов Сибири и Дальнего Востока. В достижении этой цели вы всегда можете рассчитывать на поддержку правительства Иркутской области, – отметил глава региона.
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