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В Бурятии назвали предположительные сроки подачи заявлений на охоту

В Бурятии назвали предположительные сроки подачи заявлений на охоту
Общество,  Фото:pixabay.com
Начало охотничьего сезона запланировано на 1 августа

В Бурятии стали известны предположительные сроки начала подачи заявлений на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов в охотсезоне 2020-2021 гг.

Личный приём, регистрация заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов в ИС «Охота» проводится еженедельно в понедельник и пятницу в Бурприроднадзоре в кабинете 409. При себе иметь оригинал паспорта и охотбилет. Дополнительно приём открыт в первые дни подачи заявлений на соответствующие виды охотресурсов, не выпадающие на понедельник и пятницу: 18 июля, 1 августа, 20 августа, 17 сентября, 1 октября.

Выдача разрешений физическим лицам-заявителям производится ежедневно в рабочие дни в Бурприроднадзоре в кабинете 410. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сроки охоты

Вид ресурса

Дата подачи заявления

С 1 августа 2020 г. – по 28 февраля 2021 г.

Кабан

С 17 июля

С 1 августа 2020 г. – по 15 марта 2021 г.

Дикий северный олень

С 1 августа 2020 г. – по 30 сентября 2020 г.

Сурок-тарбаган

С 1 августа 2020 г. – по 30 ноября 2020 г.

Бурый медведь

С 15 августа 2020 г. – по 31 октября 2020 г.

Барсук

С 31 июля

С 25 августа 2020 г. – по 20 сентября 2020 г.

Взрослые самцы косули во время гона

С 10 августа

С 22 августа 2020 г. – по 28 февраля 2021 г.

Боровая дичь (глухарь, тетерев, белая куропатка, рябчик): Бичурский, Джидинский Еравнинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Селенгинский, Тарбагатайский, Хоринский районы.

С 7 августа

С 29 августа 2020 г. – по 31 декабря 2020 г.

Степная и полевая дичь (серая куропатка)

С 14 августа

С 1 сентября 2020 г. – по 30 сентября 2020 г.

Взрослые самцы лося, благородного оленя во время гона

С 17 августа

С 5 сентября 2020 г. - по 28 февраля 2021 г.

Боровая дичь (глухарь, тетерев, белая куропатка, рябчик): Баргузинский, Баунтовский, Курумканский, Муйский, Окинский, Северо-Байкальский районы

С 21 августа

С 31 августа 2020 г. – по 20 октября 2020 г.

Водоплавающая дичь (утка, гусь)

С 14 августа

С 3 сентября 2020 г – по 20 октября 2020 г.

Болотно-луговая дичь (дупель, бекас, гарншнеп, турухан, травник, чибис, тулес, хрустан, улиты, веретенник, кроншнеп, мородунка, камнешарка, коростель, пастушок, обыкновенный погоныш.

С 19 августа

С 15 сентября 2020 г. – по 28 февраля 2021 г.

Волк, лисица, заяц-беляк

С 31 августа

С 1 октября 2020 г. – по 31 декабря 2020 г.

Лось все половозрастные группы, олень благородный все группы, косуля все группы,

С 16 сентября

С 1 октября 2020 г. – по 01 апреля 2021 г.

Ондатра

С 16 сентября

С 15 октября 2020 г. - по 28 февраля 2021 г.

Рысь, росомаха, ласка, соболь, колонок, белка, горностай, хорьки, норки

С 30 сентября

С 1 ноября 2020 г. - по 31 декабря 2020 г.

Кабарга

С 16 октября
Бурятия охота дикие животные
 
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