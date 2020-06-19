В Бурятии назвали предположительные сроки подачи заявлений на охоту

Сроки охоты Вид ресурса Дата подачи заявления С 1 августа 2020 г. – по 28 февраля 2021 г. Кабан С 17 июля С 1 августа 2020 г. – по 15 марта 2021 г. Дикий северный олень С 1 августа 2020 г. – по 30 сентября 2020 г. Сурок-тарбаган С 1 августа 2020 г. – по 30 ноября 2020 г. Бурый медведь С 15 августа 2020 г. – по 31 октября 2020 г. Барсук С 31 июля С 25 августа 2020 г. – по 20 сентября 2020 г. Взрослые самцы косули во время гона С 10 августа С 22 августа 2020 г. – по 28 февраля 2021 г. Боровая дичь (глухарь, тетерев, белая куропатка, рябчик): Бичурский, Джидинский Еравнинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Селенгинский, Тарбагатайский, Хоринский районы. С 7 августа С 29 августа 2020 г. – по 31 декабря 2020 г. Степная и полевая дичь (серая куропатка) С 14 августа С 1 сентября 2020 г. – по 30 сентября 2020 г. Взрослые самцы лося, благородного оленя во время гона С 17 августа С 5 сентября 2020 г. - по 28 февраля 2021 г. Боровая дичь (глухарь, тетерев, белая куропатка, рябчик): Баргузинский, Баунтовский, Курумканский, Муйский, Окинский, Северо-Байкальский районы С 21 августа С 31 августа 2020 г. – по 20 октября 2020 г. Водоплавающая дичь (утка, гусь) С 14 августа С 3 сентября 2020 г – по 20 октября 2020 г. Болотно-луговая дичь (дупель, бекас, гарншнеп, турухан, травник, чибис, тулес, хрустан, улиты, веретенник, кроншнеп, мородунка, камнешарка, коростель, пастушок, обыкновенный погоныш. С 19 августа С 15 сентября 2020 г. – по 28 февраля 2021 г. Волк, лисица, заяц-беляк С 31 августа С 1 октября 2020 г. – по 31 декабря 2020 г. Лось все половозрастные группы, олень благородный все группы, косуля все группы, С 16 сентября С 1 октября 2020 г. – по 01 апреля 2021 г. Ондатра С 16 сентября С 15 октября 2020 г. - по 28 февраля 2021 г. Рысь, росомаха, ласка, соболь, колонок, белка, горностай, хорьки, норки С 30 сентября С 1 ноября 2020 г. - по 31 декабря 2020 г. Кабарга С 16 октября

В Бурятии стали известны предположительные сроки начала подачи заявлений на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов в охотсезоне 2020-2021 гг.Личный приём, регистрация заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов в ИС «Охота» проводится еженедельно в понедельник и пятницу в Бурприроднадзоре в кабинете 409. При себе иметь оригинал паспорта и охотбилет. Дополнительно приём открыт в первые дни подачи заявлений на соответствующие виды охотресурсов, не выпадающие на понедельник и пятницу: 18 июля, 1 августа, 20 августа, 17 сентября, 1 октября.Выдача разрешений физическим лицам-заявителям производится ежедневно в рабочие дни в Бурприроднадзоре в кабинете 410. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.