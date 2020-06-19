В Бурятии назвали предположительные сроки подачи заявлений на охоту

В Бурятии стали известны предположительные сроки начала подачи заявлений на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов в охотсезоне 2020-2021 гг.
Личный приём, регистрация заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов в ИС «Охота» проводится еженедельно в понедельник и пятницу в Бурприроднадзоре в кабинете 409. При себе иметь оригинал паспорта и охотбилет. Дополнительно приём открыт в первые дни подачи заявлений на соответствующие виды охотресурсов, не выпадающие на понедельник и пятницу: 18 июля, 1 августа, 20 августа, 17 сентября, 1 октября.
Выдача разрешений физическим лицам-заявителям производится ежедневно в рабочие дни в Бурприроднадзоре в кабинете 410. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Сроки охоты
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Вид ресурса
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Дата подачи заявления
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С 1 августа 2020 г. – по 28 февраля 2021 г.
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Кабан
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С 17 июля
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С 1 августа 2020 г. – по 15 марта 2021 г.
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Дикий северный олень
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С 1 августа 2020 г. – по 30 сентября 2020 г.
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Сурок-тарбаган
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С 1 августа 2020 г. – по 30 ноября 2020 г.
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Бурый медведь
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С 15 августа 2020 г. – по 31 октября 2020 г.
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Барсук
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С 31 июля
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С 25 августа 2020 г. – по 20 сентября 2020 г.
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Взрослые самцы косули во время гона
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С 10 августа
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С 22 августа 2020 г. – по 28 февраля 2021 г.
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Боровая дичь (глухарь, тетерев, белая куропатка, рябчик): Бичурский, Джидинский Еравнинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Селенгинский, Тарбагатайский, Хоринский районы.
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С 7 августа
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С 29 августа 2020 г. – по 31 декабря 2020 г.
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Степная и полевая дичь (серая куропатка)
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С 14 августа
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С 1 сентября 2020 г. – по 30 сентября 2020 г.
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Взрослые самцы лося, благородного оленя во время гона
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С 17 августа
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С 5 сентября 2020 г. - по 28 февраля 2021 г.
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Боровая дичь (глухарь, тетерев, белая куропатка, рябчик): Баргузинский, Баунтовский, Курумканский, Муйский, Окинский, Северо-Байкальский районы
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С 21 августа
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С 31 августа 2020 г. – по 20 октября 2020 г.
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Водоплавающая дичь (утка, гусь)
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С 14 августа
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С 3 сентября 2020 г – по 20 октября 2020 г.
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Болотно-луговая дичь (дупель, бекас, гарншнеп, турухан, травник, чибис, тулес, хрустан, улиты, веретенник, кроншнеп, мородунка, камнешарка, коростель, пастушок, обыкновенный погоныш.
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С 19 августа
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С 15 сентября 2020 г. – по 28 февраля 2021 г.
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Волк, лисица, заяц-беляк
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С 31 августа
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С 1 октября 2020 г. – по 31 декабря 2020 г.
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Лось все половозрастные группы, олень благородный все группы, косуля все группы,
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С 16 сентября
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С 1 октября 2020 г. – по 01 апреля 2021 г.
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Ондатра
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С 16 сентября
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С 15 октября 2020 г. - по 28 февраля 2021 г.
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Рысь, росомаха, ласка, соболь, колонок, белка, горностай, хорьки, норки
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С 30 сентября
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С 1 ноября 2020 г. - по 31 декабря 2020 г.
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Кабарга
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С 16 октября