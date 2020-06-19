В Бурятии назвали победителей квиза «Заповедный эрудит»

Дипломы победителям будут отправлены на адреса электронной почты, призы - по почте



В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» подведены итоги интеллектуальной игры «Заповедный эрудит». Проходила она в рамках Всемирного дня охраны окружающей среды.



Участники ответили на 32 вопроса, касающиеся экологичного образа жизни, биоразнообразия подведомственных учреждению территорий. В связи с тем, что участников было немного, членами жюри принято решение присудить три призовых места.



Победителем стала 14-летняя Варвара из посёлка Усть-Баргузин с результатом 32 балла. Второе место занял 14-летний Дмитрий из Улан-Удэ, его результат составил 30 баллов, третье место заняла 9-летняя Мария из Улан-Удэ с результатом в 27 баллов.



- Победители получат заслуженные призы от «Заповедного Подлеморья» и электронный вариант диплома. Дипломы победителям будут отправлены на адреса электронной почты, призы - по почте, - отметили в пресс-службе учреждения.

