Дипломы победителям будут отправлены на адреса электронной почты, призы - по почте
В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» подведены итоги интеллектуальной игры «Заповедный эрудит». Проходила она в рамках Всемирного дня охраны окружающей среды.
Участники ответили на 32 вопроса, касающиеся экологичного образа жизни, биоразнообразия подведомственных учреждению территорий. В связи с тем, что участников было немного, членами жюри принято решение присудить три призовых места.
Победителем стала 14-летняя Варвара из посёлка Усть-Баргузин с результатом 32 балла. Второе место занял 14-летний Дмитрий из Улан-Удэ, его результат составил 30 баллов, третье место заняла 9-летняя Мария из Улан-Удэ с результатом в 27 баллов.
- Победители получат заслуженные призы от «Заповедного Подлеморья» и электронный вариант диплома. Дипломы победителям будут отправлены на адреса электронной почты, призы - по почте, - отметили в пресс-службе учреждения.
В Бурятии назвали победителей квиза «Заповедный эрудит»
Общество, Фото:
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