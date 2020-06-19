В Улан-Удэ разыскивают 21-летнего парня

Он ушёл из дома в конце апреля и до сих пор не вернулся



В Улан-Удэ разыскивают 21-летнего горожанина Даша-Цырена Нимбуева, который в конце апреля ушёл из дома на улице Пищевой, и до сих пор его местонахождение неизвестно.



Заявление о пропаже молодого человека поступило в полицию от родственников 15 июня.



Приметы: азиатской внешности, рост около 175 см., на вид около 20 лет, худощавого телосложения, волосы тёмные, стрижка короткая, глаза карие.



Был одет: куртка зелёная с рукавами песочного цвета, джинсы синие, кроссовки белого цвета.



Ранее не уходил.



При наличии какой-либо информации о гражданине или его местонахождении жителей просят незамедлительно сообщить по телефонам: 8-924-555-97-55, 8-964-406-96-02, 8-924-011-13-11, 8(3012)43-02-02 или 102 (112), сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

