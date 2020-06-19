В Бурятии «чёрного лесоруба» поймали с помощью фотоловушки

Ущерб составил более 724 тысяч рублей



В Мухоршибирское лесничество Бурятии поступила фотография с фотоловушки, на которой отчётливо виден «КамАЗ», заезжающий в лес. На место тут же выехала оперативная группа с участковым лесничим. По следам автомобиля лесничему удалось найти место рубки, однако нарушителя на месте не оказалось.



Недалеко от места рубки оказались свежие следы автомобиля, лесники решили проследовать по следам, которые привели их к дому в селе Новый Заган Мухоршибирского района. Во дворе дома лесники обнаружили тот самый «КамАЗ», гружёный древесиной.



- Общий объём незаконно заготовленной древесины – 39 кубометров в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 724 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.



Незаконно заготовленная древесина и автомобиль были изъяты.



В отношении нарушителя составлен протокол за незаконную рубку леса. Все материалы переданы в ОМВД по Мухоршибирскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела.



