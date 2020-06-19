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В Бурятии введут рейтинг организаций спортивной подготовки

В Бурятии введут рейтинг организаций спортивной подготовки
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Кроме этого, ряд спортивных школ получат господдержку в размере 718 тысяч рублей

В Бурятии будет составлен рейтинг организаций спортивной подготовки. Эту тему, а также федеральные субсидии, региональный проект «Спорт – норма жизни» обсудили директора спортивных школ Улан-Удэ и школ олимпийского резерва с министром спорта и молодёжной политики региона Вячеславом Дамдинцуруновым.

Как сообщает пресс-служба минспорта РБ, спортивные организации Бурятии получают федеральные субсидии в размере 24 миллионов рублей на развитие матерально-технической базы и обеспечение подготовки спортивного резерва.

- Благодаря региональному проекту «Спорт – норма жизни» у нас появляются всё новые возможности развивать спорт высших достижений и массовый спорт. В этом году 18 спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва получают поддержку в размере 718 тысяч рублей каждая. Кроме того, все спортивные школы олимпийского резерва дополнительно получили федеральную субсидию на закупку спортивного оборудования на 11 миллионов рублей в рамках федеральной целевой программы, – отметил министр.

Субсидию на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва получают СШОР по дзюдо Кабанского района, Селенгинская спортшкола Кабанского района, спортивная школа олимпийского резерва г. Гусиноозёрска, Кижингинская спортшкола имени Б-Д. Б. Рыбдылова, Мухоршибирская спортивная школа, спортивные школы олимпийского резерва №№ 1, 2, 7, 9, 10, 11 Улан-Удэ, спортивные школы №№ 4, 5, 12,14, 15, 17 Улан-Удэ. Субсидии предоставляются для софинансирования расходов, возникающих при реализации проекта «Спорт – норма жизни».

Вячеслав Дамдинцурунов во время встречи также сообщил о введении в Бурятии рейтинга организаций спортивной подготовки:

- Через эту систему мы сможем видеть всю деятельность организаций: тренерскую, спортивную, методическую, – отметил министр, обращаясь к директорам. – Задача рейтинга – помочь вам развиваться. Увидеть, в том числе, основные проблемы для нас, основные пути развития.

Нововведение было принято положительно и сразу получило несколько предложений. В ближайшие дни проект рейтинга будет направлен для внесения правок всем спортивным школам.
спорт Бурятия минспорта РБ
 
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