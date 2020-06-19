В Бурятии Байкальский заповедник открыли для посещения

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Заповедник открыт для индивидуального посещения, а также для семейных групп - не более 5 человек



Байкальский заповедник начинает принимать гостей. С 19 июня заповедник открывает объекты познавательного туризма.



- Вы сможете совершить прогулки по лесным тропам «Путь к Байкалу», «Кедровая Аллея», «Верховое болото», вдохнуть чистейший воздух, полюбоваться разнообразием растительного мира, сделать замечательные фотографии. В Музее природы и на экспозициях под открытым небом узнаете интересные факты из жизни природы. Особенно ждёт гостей визит-центр «Байкал заповедный». Там есть что посмотреть. И «Байкальская переправа» готова рассказать свои истории заинтересованным зрителям, - отметили в пресс-службе заповедника.



Правила посещения, установленные с целью профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, следующие:



- объекты познавательного туризма открыты для индивидуального посещения, а также для семейных групп в составе не более 5 человек;



- при посещении следует использовать индивидуальные маски;



- важно соблюдать минимальную социальную дистанцию между людьми – 1,5 метра.



Приём и обслуживание туристско-экскурсионных групп и проведение массовых мероприятий не проводятся до 30 июня 2020 года.

