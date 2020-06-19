 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Июня

18 Июня

Популярное

В Бурятии Байкальский заповедник открыли для посещения

В Бурятии Байкальский заповедник открыли для посещения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Заповедник открыт для индивидуального посещения, а также для семейных групп - не более 5 человек

Байкальский заповедник начинает принимать гостей. С 19 июня заповедник открывает объекты познавательного туризма.

- Вы сможете совершить прогулки по лесным тропам «Путь к Байкалу», «Кедровая Аллея», «Верховое болото», вдохнуть чистейший воздух, полюбоваться разнообразием растительного мира, сделать замечательные фотографии. В Музее природы и на экспозициях под открытым небом узнаете интересные факты из жизни природы. Особенно ждёт гостей визит-центр «Байкал заповедный». Там есть что посмотреть. И «Байкальская переправа» готова рассказать свои истории заинтересованным зрителям, - отметили в пресс-службе заповедника.

Правила посещения, установленные с целью профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, следующие:

- объекты познавательного туризма открыты для индивидуального посещения, а также для семейных групп в составе не более 5 человек;

- при посещении следует использовать индивидуальные маски;

- важно соблюдать минимальную социальную дистанцию между людьми – 1,5 метра.

Приём и обслуживание туристско-экскурсионных групп и проведение массовых мероприятий не проводятся до 30 июня 2020 года. 
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии более 500 семей получили 72,5 миллиона рублей
В Бурятии более 500 семей получили 72,5 миллиона рублей
Общество, 19.06.2020
Все они воспользовались правом на получение регионального маткапитала на второго ребёнка
В Бурятии Байкальский заповедник открыли для посещения
В Бурятии Байкальский заповедник открыли для посещения
Общество, 19.06.2020
Заповедник открыт для индивидуального посещения, а также для семейных групп - не более 5 человек
Национальная библиотека Бурятии начинает обслуживание читателей
Национальная библиотека Бурятии начинает обслуживание читателей
Общество, 19.06.2020
Для посещения нужно соблюсти некоторые требования
В Бурятии рассказали о порядке получения виртуальных регистрационных знаков
В Бурятии рассказали о порядке получения виртуальных регистрационных знаков
Общество, 19.06.2020
Владелец авто после получения регистрационных документов обязан обратиться к изготовителю государственных регистрационных знаков
В Улан-Удэ расширят парковку у Этнографического музея
В Улан-Удэ расширят парковку у Этнографического музея
Общество, 19.06.2020
На сегодня уже заключен муниципальный контракт на сумму свыше 11 млн
Забайкалец украл у соседа ружьё и закопал во дворе
Забайкалец украл у соседа ружьё и закопал во дворе
Общество, 19.06.2020
Потерпевший сам пригласил соседа, чтобы отметить покупку ружья
В Бурятии тушили 6 лесных пожаров
В Бурятии тушили 6 лесных пожаров
Общество, 19.06.2020
В Тункинском нацпарке ликвидируют локализованный очаг
В Бурятии скончался 15-й пациент с коронавирусом
В Бурятии скончался 15-й пациент с коронавирусом
Общество, 19.06.2020
Накануне умерла 88-летняя пациентка
В Бурятии из пограничной зоны исключили 15 населённых пунктов
В Бурятии из пограничной зоны исключили 15 населённых пунктов
Общество, 19.06.2020
В республике пересмотрели пределы пограничной зоны
В Бурятии изобрели экспресс-тесты на антитела к SARS-CoV-2
В Бурятии изобрели экспресс-тесты на антитела к SARS-CoV-2
Общество, 19.06.2020
Результат получают за несколько минут
Читинец спрятал угнанную машину у знакомого
Читинец спрятал угнанную машину у знакомого
Общество, 19.06.2020
Он заменил госномера и хотел продать автомобиль
В Бурятии сегодня дождливо
В Бурятии сегодня дождливо
Общество, 19.06.2020
Местами возможны грозы

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^